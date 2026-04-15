木村沙織、息子顔出しの“お花見2ショット”公開「成長の速さに驚き」「笑顔がそっくり」
【モデルプレス＝2026/04/15】元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織が14日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】39歳元バレー選手「成長の速さに驚き」息子顔出しのお花見2ショット
木村は「今年もあっという間に散っちゃった」とつづり、お花見での親子ショットを公開。少し緑がかった葉桜を背景に、息子を抱っこして、微笑んだ仲良しショットを披露した。
この投稿にファンからは「幸せ溢れてる」「笑顔がそっくり」「成長の速さに驚き」「微笑ましい」などの声が上がっている。
木村は、2016年12月31日に元バレーボール選手の日高裕次郎との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳元バレー選手「成長の速さに驚き」息子顔出しのお花見2ショット
◆木村沙織、家族でお花見へ
木村は「今年もあっという間に散っちゃった」とつづり、お花見での親子ショットを公開。少し緑がかった葉桜を背景に、息子を抱っこして、微笑んだ仲良しショットを披露した。
◆木村沙織の投稿に反響
この投稿にファンからは「幸せ溢れてる」「笑顔がそっくり」「成長の速さに驚き」「微笑ましい」などの声が上がっている。
木村は、2016年12月31日に元バレーボール選手の日高裕次郎との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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