初夏ジョナの定番「稲庭うどん」販売開始、ハーゲンダッツスイーツもラインアップ！【ジョナサン】

ジョナサンは、2026年4月16日から、初夏ジョナの新メニューとして“稲庭うどん”や“ハーゲンダッツスイーツ”の販売を開始する。

【初夏ジョナの新メニュー 概要】

対象店舗:ジョナサン全店

※一部店舗により販売有無、価格が異なる場合がある。

対象期間:2026年4月16日〜6月10日 予定

※モーニング時間帯(∼10:30am)を除く

【初夏ジョナメニューの画像はこちら】喉ごし滑らかな稲庭うどんや希少部位みすじのステーキ、ハーゲンダッツスイーツなど

〈秋田無限堂の稲庭うどんを使ったメニュー〉

昨年14万食を販売した、初夏らしい「稲庭うどん」を今年も販売する。秋田県南部の稲庭町にある無限堂の稲庭うどんは、江戸時代から受け継がれた手綯製法で、熟練の職人が丁寧に麺を延ばして作る。つややかで美しく、しっかりとしたコシとなめらかな喉ごしが特徴。

◆秋田無限堂 稲庭うどん 豚なんこつの葱つけ麺ととり天

単品:税込1,429円

桜えびのたぬきごはんセット:税込1,759円

コク深い豚なんこつのつけ麺と、喉ごし滑らかな稲庭うどんを組み合わせた。上品な味わいの鹿児島県産「桜島どり」のとり天もセットになっている。

◆ちいさな桜えびのたぬきごはん

単品:税込439円

◆秋田無限堂 稲庭うどん 炙り生ハムと大葉のジェノベーゼ風サラダうどん

単品:税込1,209円

稲庭うどんに香り豊かなソースと炙り生ハム、たっぷりの野菜を合わせ、大葉香るサラダ風に仕立てた。

〈希少部位“みすじ”を使った贅沢メニュー〉

肩からうでにかけてついており、1頭から数キログラムしか取れない希少部位みすじを使った。赤身と脂身の絶妙なバランスによってつくられる「サシ」がおいしさの秘訣。

◆みすじステーキ重(みそ汁･惣菜･サラダつき)

単品:税込1,979円

さっぱり稲庭うどんセット:税込2,199円

【初夏ジョナメニューの画像はこちら】

〈「Jonathan’s meets ハーゲンダッツ」 販売メニュー〉

◆ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェDX(デラックス)

税込1,759円

ハーゲンダッツの濃厚なクッキー&クリームアイスクリームとアールグレイゼリーを組み合わせたパフェ。アールグレイゼリーは紅茶の風味が際立つ甘さ控えめの味わい。高さ約30cmパフェの中に、様々な食感や味わいを詰め込んだ。

ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェDX(デラックス)

【パフェDX･パフェの中身】

･ハーゲンダッツ クッキー&クリームアイスクリーム

･サクサクパイ

･りんごプレザーブ

･ミックスベリー

･ラズベリーソース

･カスタードクリーム

･ホイップクリーム

･アールグレイゼリー

◆ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェ

税込1,099円

濃厚なアイスクリームとアールグレイゼリーのほのかな渋み、りんごやベリーの酸味のバランスが楽しめる。

◆ハーゲンダッツと自家製プリンのジョナサンデー

税込879円

懐かしい味わいの自家製プリンとアイスクリームが相性抜群。

◆ハーゲンダッツとサクサクパイのミルフィーユ

税込769円

カスタードやホイップクリームをたっぷりと使ったミルフィーユ。

◆ハーゲンダッツ･ノセテミターノ

税込659円

バスクチーズケーキとクッキー&クリームアイスクリームを組み合わせた。

◆ハーゲンダッツとアールグレイのミニパルフェ

税込549円

紅茶ゼリーと濃厚なアイスクリームを合わせた、食後にぴったりサイズのミニパルフェ。

ハーゲンダッツとアールグレイのミニパルフェ