初夏ジョナの定番「稲庭うどん」販売開始、ハーゲンダッツスイーツもラインアップ！【ジョナサン】
ジョナサンは、2026年4月16日から、初夏ジョナの新メニューとして“稲庭うどん”や“ハーゲンダッツスイーツ”の販売を開始する。【初夏ジョナの新メニュー 概要】
対象店舗:ジョナサン全店
※一部店舗により販売有無、価格が異なる場合がある。
対象期間:2026年4月16日〜6月10日 予定
※モーニング時間帯(∼10:30am)を除く
【初夏ジョナメニューの画像はこちら】喉ごし滑らかな稲庭うどんや希少部位みすじのステーキ、ハーゲンダッツスイーツなど〈秋田無限堂の稲庭うどんを使ったメニュー〉
昨年14万食を販売した、初夏らしい「稲庭うどん」を今年も販売する。秋田県南部の稲庭町にある無限堂の稲庭うどんは、江戸時代から受け継がれた手綯製法で、熟練の職人が丁寧に麺を延ばして作る。つややかで美しく、しっかりとしたコシとなめらかな喉ごしが特徴。
◆秋田無限堂 稲庭うどん 豚なんこつの葱つけ麺ととり天
単品:税込1,429円
桜えびのたぬきごはんセット:税込1,759円
コク深い豚なんこつのつけ麺と、喉ごし滑らかな稲庭うどんを組み合わせた。上品な味わいの鹿児島県産「桜島どり」のとり天もセットになっている。
◆ちいさな桜えびのたぬきごはん
単品:税込439円
◆秋田無限堂 稲庭うどん 炙り生ハムと大葉のジェノベーゼ風サラダうどん
単品:税込1,209円
稲庭うどんに香り豊かなソースと炙り生ハム、たっぷりの野菜を合わせ、大葉香るサラダ風に仕立てた。〈希少部位“みすじ”を使った贅沢メニュー〉
肩からうでにかけてついており、1頭から数キログラムしか取れない希少部位みすじを使った。赤身と脂身の絶妙なバランスによってつくられる「サシ」がおいしさの秘訣。
◆みすじステーキ重(みそ汁･惣菜･サラダつき)
単品:税込1,979円
さっぱり稲庭うどんセット:税込2,199円
【初夏ジョナメニューの画像はこちら】〈「Jonathan’s meets ハーゲンダッツ」 販売メニュー〉
◆ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェDX(デラックス)
税込1,759円
ハーゲンダッツの濃厚なクッキー&クリームアイスクリームとアールグレイゼリーを組み合わせたパフェ。アールグレイゼリーは紅茶の風味が際立つ甘さ控えめの味わい。高さ約30cmパフェの中に、様々な食感や味わいを詰め込んだ。
ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェDX(デラックス)
【パフェDX･パフェの中身】
･ハーゲンダッツ クッキー&クリームアイスクリーム
･サクサクパイ
･りんごプレザーブ
･ミックスベリー
･ラズベリーソース
･カスタードクリーム
･ホイップクリーム
･アールグレイゼリー
◆ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェ
税込1,099円
濃厚なアイスクリームとアールグレイゼリーのほのかな渋み、りんごやベリーの酸味のバランスが楽しめる。
◆ハーゲンダッツと自家製プリンのジョナサンデー
税込879円
懐かしい味わいの自家製プリンとアイスクリームが相性抜群。
◆ハーゲンダッツとサクサクパイのミルフィーユ
税込769円
カスタードやホイップクリームをたっぷりと使ったミルフィーユ。
◆ハーゲンダッツ･ノセテミターノ
税込659円
バスクチーズケーキとクッキー&クリームアイスクリームを組み合わせた。
◆ハーゲンダッツとアールグレイのミニパルフェ
税込549円
紅茶ゼリーと濃厚なアイスクリームを合わせた、食後にぴったりサイズのミニパルフェ。
ハーゲンダッツとアールグレイのミニパルフェ