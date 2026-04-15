山形市の住宅が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかった13日深夜の火事で、警察と消防による実況見分の結果、茶の間付近の燃え方が激しいことが新たにわかりました。



この火事は13日午後11時55分ごろ、山形市江南1丁目の無職・鈴木雅善さん（68）の住宅から出火し、鈴木さんの住まいを含む建物2棟が全焼したほか、焼け跡から身元不明の1人の遺体が見つかったものです。

警察と消防が14日に行った実況見分の結果、新たに、鈴木さんの木造平屋建ての住まいの中央付近にある茶の間付近の燃え方が激しいことがわかりました。また、見つかった遺体は茶の間とその隣りの寝室の間に、横を向いた状態で倒れていたということです。

警察の調べによりますと火元の家には、鈴木さんと70代の妻が夫婦2人で暮らしていて、出火当時、2人とも自宅内にいましたが、鈴木さんの妻は逃げて無事でした。現在も鈴木さんとは連絡が取れておらず、警察が身元の特定を急ぐとともに出火の原因などを調べています。

県内では、4月に入り野火や山林火災が相次いで発生しています。現在、県内の広い範囲に林野火災注意報が出されていて、県は、屋外での火の取り扱いになど注意を呼びかけています。

