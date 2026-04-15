モデル・畑野ひろ子、長女の近影添え17歳の誕生日を祝福「もう17歳?!はやーい」「おめでとう」 夫は元サッカー日本代表の鈴木啓太氏、2児の母
モデルの畑野ひろ子（50）が14日、自身のインスタグラムを更新。17歳を迎えた長女の近影を公開し、祝福した。
【写真】「もう17歳?!はやーい」畑野ひろ子が紹介したロングヘア姿の17歳長女
投稿では「HAPPY BIRTHDAY 長女17歳 おめでとう」とつづり、バルーンで華やかに飾り付けした空間で花束を手にした長女の写真をアップ。
コメント欄には「娘さんお誕生日おめでとうございます」「もう17歳?!はやーい」「素敵な年になりますように」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
畑野は2008年2月、元サッカー日本代表の鈴木啓太氏（44）と結婚。09年4月に長女、13年12月に次女（12）が誕生した。なお、夫婦は今年で結婚18年目を迎えている。
【写真】「もう17歳?!はやーい」畑野ひろ子が紹介したロングヘア姿の17歳長女
投稿では「HAPPY BIRTHDAY 長女17歳 おめでとう」とつづり、バルーンで華やかに飾り付けした空間で花束を手にした長女の写真をアップ。
コメント欄には「娘さんお誕生日おめでとうございます」「もう17歳?!はやーい」「素敵な年になりますように」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
畑野は2008年2月、元サッカー日本代表の鈴木啓太氏（44）と結婚。09年4月に長女、13年12月に次女（12）が誕生した。なお、夫婦は今年で結婚18年目を迎えている。