声優で俳優の津田健次郎（54）と昨年のM−1グランプリ王者のお笑いコンビ「たくろう」が15日、都内で行われた男性用シェービングケアブランド「HYDRO（ハイドロ）」のリニューアル・肌ケア啓発PRイベントに出席した。

新WebCMに出演し、テレビCMではナレーションも務めているている津田は、「たくろう」とは初対面。「もう何回見たか分からないぐらいおふたりのネタが好きで。M−1のネタも何回も…。ご一緒できてうれしい」と笑顔がはじけた。

シェービングにちなんだクイズではたくろうのYouTube動画での“問題発言”がピックアップされ、カミソリを持ち歩いている赤木裕が「血が出ないと剃った気にならない」と話していたことが明らかに。きむらバンドは「我々が1年以上前にわちゃわちゃと撮ったやつが、こんな舞台で津田さんに見ていただくなんて恥ずかしくてしょうがない」とタジタジで、赤木も「訂正のために本日呼ばれた」とコメント。津田は「ちゃんとシェービングジェル使ってください」とアドバイスしつつ、動画の2人について「リラックスしていて素敵でした」と和んでいた。