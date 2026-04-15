声優・津田健次郎が１５日、都内で行われた、シック・ジャパンによる男性用シェービングブランド「ＨＹＤＲＯ」の「リニューアル・肌ケア啓発ＰＲイベント」にお笑いコンビ・たくろうと出席した。

２組はこの日が初対面だったという中、きむらバンドから「存じ上げております」とあいさつされた津田は「こちらこそです、存じ上げております！」といい「ネタを何回見たか分からないくらい、お二人のネタが本当に好きで。だからきょうご一緒させていただけるのめちゃくちゃうれしいです」と笑顔で返答。赤木裕も「うれしい…！」と感激の様子で「いろいろな作品を見させていただいております」と続けた。

３人はその後、シェービングにまつわるクイズ企画に挑戦し、シェービング前の肌ケアの大切さもＰＲ。締めのあいさつを求められた津田は、自身が出演しているウェブＣＭにも触れつつ「シェービング剤の良さも含めて知っていただけたら」としながら「あと、きょう、たくろうさんとお会いできたのもすごくうれしいです！」と再び共演への喜びを口にしていた。