クリナップからの発表です。

【映像】製品供給への影響について（第2報）

「中東情勢の緊迫化による弊社製品供給への影響について（第2報）（一部商品の新規ご注文受付の停止）

先般ご案内いたしました中東情勢の緊迫化に伴い、製品の供給継続に向けて努めてまいりましたものの、いよいよ原材料の調達が困難となり、誠に心苦しくはございますが、下記商品につきまして、新規でのご注文を停止させていただく運びとなりました。

現時点で、供給再開の目途は立っておりません。

弊社としまして、状況が改善次第、速やかに正常化できるよう対策を講じてまいります。関係者の皆様には多大なるご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

対象

弊社システムバスルーム全般

ご注文受付停止日

2026年4月15日より

再開時期

現時点では未定

既注文分について

ご注文状況によりましては、納期および仕様の変更をご依頼する可能性がございます。詳しくは弊社営業担当までご確認ください。

新規のお見積り

納期未定にて承ります」

（『ABEMA NEWS』より）