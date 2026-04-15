住宅設備機器メーカー「クリナップ」 システムバスルームの新規受注停止 「いよいよ原材料の調達が困難」 中東情勢の緊迫化で
クリナップからの発表です。
「中東情勢の緊迫化による弊社製品供給への影響について（第2報）（一部商品の新規ご注文受付の停止）
先般ご案内いたしました中東情勢の緊迫化に伴い、製品の供給継続に向けて努めてまいりましたものの、いよいよ原材料の調達が困難となり、誠に心苦しくはございますが、下記商品につきまして、新規でのご注文を停止させていただく運びとなりました。
現時点で、供給再開の目途は立っておりません。
弊社としまして、状況が改善次第、速やかに正常化できるよう対策を講じてまいります。関係者の皆様には多大なるご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
対象
弊社システムバスルーム全般
ご注文受付停止日
2026年4月15日より
再開時期
現時点では未定
既注文分について
ご注文状況によりましては、納期および仕様の変更をご依頼する可能性がございます。詳しくは弊社営業担当までご確認ください。
新規のお見積り
納期未定にて承ります」
（『ABEMA NEWS』より）