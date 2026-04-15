仕事での共演も多い、梅沢富美男さんと研ナオコさん。プライベートでも仲が良く、お互いを「数少ない友人」と呼び合っています。そこまで信頼し合えるのはなぜなのか。人やモノとのつき合い方の極意を聞いてみると――（構成：上田恵子 撮影：木村直軌）

【写真】個室の楽屋を使っていたせいで「新人のくせに生意気だ」とひんしゅくを買っていた梅沢さんに…

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出会いはNHK紅白歌合戦

梅沢 研さんは「芸能界唯一の親友」だけど、そもそも僕には友達と呼べる人は3人しかいない。研さんと、梅沢劇団の女優さんのご主人、そしてもう1人は研さんのご主人の野口さん。野口さんがまたいい人でね。

研 休みの日は、梅沢さん、女優さんのご主人、うちの夫とでゴルフに行くのよね。

梅沢 疲れるから、そのメンバー以外とは行かないと決めてる。

研 私も友達は少ないです。面倒くさいし、気を使うから。たくさんの人とつき合おうとしたら、一部の人とは手を抜いてつき合うことになるでしょ。そういうことはしたくない。

仕事をしている以上は、つきあいより仕事を大事にしたいという気持ちもあります。かといって、仕事の場で友達づくりなんてしたら、なれ合いすぎていい結果にならない。

梅沢 でも僕らの出会いも、最初は仕事の場だった。僕の1枚目のシングル「夢芝居」がヒットして初出場した、1983年の『NHK紅白歌合戦』。僕は歌手ではなく役者だから、ほかの出演者と全然交流がなくてね。

しかも女形の衣装に着替える都合上、個室の楽屋を使っていたせいで「新人のくせに生意気だ」とひんしゅくを買っていたんです。だから3日間のリハーサル期間中、楽屋に衣装を置いておけなかった。



「もはやカミさんより、研さんと一緒にいる時間のほうが長い」（梅沢さん）

研 盗まれたり、切られたりするかもしれないから、危ないのよね。当時の芸能界はそんな感じでした。

梅沢 誰とも話すことなく本番を終え、殺伐とした気持ちのままエンディングを迎えたら、「蛍の光」の歌唱中に研さんがトコトコやって来て。女形の衣装をまとった僕に、「綺麗ねぇ」って声をかけてくれたんです。あの時は嬉しかったですねぇ……。

研 だって本当に綺麗だったから。梅沢さんの女形って、手の先からつま先まで、色気と美しさとしなやかさと……それからオーラがあると言うのかな。今だって、思わず見とれちゃうもの。

梅沢 僕が歌手の方と話したのはそのときが初めて。「研ナオコさんっていい人だなあ」と感激しきりでした。その後、僕は舞台中心の生活でお会いする機会もなかったけれど、十数年たってまた一緒にお仕事をする機会があって。そこからはもう、20年以上のおつきあいになります。

今は昨年に引き続き、研さんとの舞台『梅沢富美男＆研ナオコ アッ！ とおどろく夢芝居』の全国公演の真っ最中。もはやカミさんより、研さんと一緒にいる時間のほうが長い。

研 これだけ長い時間一緒にいたら普通は飽きるものだけど、飽きないですね。距離感がいいんだと思います。

梅沢 実は、僕らは互いの携帯番号も知らない。一緒に食事に行ったのも通算10回くらいです。

研 連絡はマネージャー経由で取り合うから困らないし、お互いに詮索しないしね。それでも、梅沢さんとは言いたいことを言い合える仲。要は相性と言いますか、気持ちのいい人づきあいは、「ああしよう、こうしよう」と考えなくても自然と続いていくものなんだな、としみじみ感じる。

梅沢 本当だね。こんなに気が合う人はなかなかいないから、研さんとは来世でも出会いたいよ。



「実は、僕らは互いの携帯番号も知らない」（梅沢さん）／「連絡はマネージャー経由で取り合うから困らないし、お互いに詮索しないしね」（研さん）

物欲はない、節約は得意

研 梅沢さんはよくうちの夫を褒めてくれるけど、梅沢さんの奥様も素敵な方ですよ。

梅沢 女傑ですね。僕の兄貴が騙されて10億円の借金を背負わされたとき、彼女は僕に「劇団員を食わせないでどうするの。あなたなら返せるわよ。私も手伝うから！」と言ってくれた。「お金はなんとかなるから、お客さんに綺麗なもの見せてあげて」って。あの言葉がなかったら、僕は劇団を手放していたかもしれない。

研 本当にカッコいい奥様。

梅沢 彼女の支えのおかげで、借金は10年で完済。「兄貴、借金終わったよ」「ありがとう」と言葉を交わした3ヵ月後に、兄貴は亡くなりました。

研 大変だったね。

梅沢 まあ苦労はしたけど、貧乏には慣れているから。それにもともと僕は物欲がない人間で、節約は得意なんです。服だって、一度気に入ったら同じものを4〜5着作って、代わるがわる着ている。着心地がいいかどうかが重要で、ブランドものには興味がない。

研 私も今は物欲はないです。以前はバッグや車にこだわっていたけど、もう十分に持っているから気が済みました。今乗っている車を大事にしているし、バッグも家にたくさんあるので、その日の気分でパッと選んで出かけています。

それでもバッグ屋さんを見つけるとつい覗いてしまうけどね（笑）。好きなものには弱いです。

梅沢 僕もだけど、研さんも自分が好きなものがはっきりしてる。食べ物でもそう。前に高級なのどぐろ専門店にお連れしたときなんか、店に着くなり「アジの塩焼きある？」って。

研 アハハハハ！

梅沢 お店の人が「いや、それはないです」「ならサバの味噌煮で」だって。さすがに店を出てから「アジの塩焼きはねえだろう！」って言ったけどね（笑）。高級魚より食べたいものを優先する、これぞ研ナオコだと二度惚れしましたよ。あと、あなたはフグも好きだね。

研 大好き。だけど梅沢さんは、「フグはポン酢の味しかしない」って言うんですよ。（笑）

＜後編につづく＞