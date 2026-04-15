「う…うらやましす」中川翔子、セーラー戦士たちとの集合ショットを公開！「ビジュが解釈一致で凄い」
タレントの中川翔子さんは4月14日、自身のInstagramを更新。セーラー戦士たちとの集合ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】中川翔子＆セーラー戦士たち
ファンからは「ぎゃー!! 何これ」「夢のような世界だ」「ビジュが解釈一致で凄い」「全乙女たちの憧れ」「う…うらやましす」「最高な顔してる」「拝んでるあたりしょこたんらしい！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】中川翔子＆セーラー戦士たち
「全乙女たちの憧れ」中川さんは「ひいいいい セーラームーン！！品川シャイニングシアター YouTube撮影させていただいちゃいました」と報告し、15枚の写真と5本の動画を投稿。舞台『美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-』を鑑賞し、その思い出を公開しました。1、2枚目には、セーラー戦士たちとの集合ショットを載せ「最高！最高！セーラー戦士たち全員本物！」とつづっています。
「人生最大の夢のひとつを叶えに行ってきました、、！」3月16日の投稿では「人生最大の夢のひとつを叶えに行ってきました、、！ それは！ 後楽園ゆうえんち 東京ドームシティの戦隊ショーに双子と一緒に行く事！」と報告した中川さん。戦隊ショーの出演者たちとの集合ショットも公開しています。ファンからは「今この時しか叶えられない夢」「最高な英才教育！」といった声が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)