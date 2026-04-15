タレントの中川翔子さんは4月14日、自身のInstagramを更新。セーラー戦士たちとの集合ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：中川翔子さん公式Instagramより）

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タレントの中川翔子さんは4月14日、自身のInstagramを更新。セーラー戦士たちとの集合ショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真＆動画】中川翔子＆セーラー戦士たち

「全乙女たちの憧れ」

中川さんは「ひいいいい　セーラームーン！！品川シャイニングシアター　YouTube撮影させていただいちゃいました」と報告し、15枚の写真と5本の動画を投稿。舞台『美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-』を鑑賞し、その思い出を公開しました。1、2枚目には、セーラー戦士たちとの集合ショットを載せ「最高！最高！セーラー戦士たち全員本物！」とつづっています。

ファンからは「ぎゃー!! 何これ」「夢のような世界だ」「ビジュが解釈一致で凄い」「全乙女たちの憧れ」「う…うらやましす」「最高な顔してる」「拝んでるあたりしょこたんらしい！」などの声が寄せられました。

「人生最大の夢のひとつを叶えに行ってきました、、！」

3月16日の投稿では「人生最大の夢のひとつを叶えに行ってきました、、！　それは！　後楽園ゆうえんち　東京ドームシティの戦隊ショーに双子と一緒に行く事！」と報告した中川さん。戦隊ショーの出演者たちとの集合ショットも公開しています。ファンからは「今この時しか叶えられない夢」「最高な英才教育！」といった声が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)