年金月23万円でも「食費6万円がきつい」物価高に悩む70代男性
All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった岡山県在住70歳男性のケースをご紹介します。
年齢・性別：70歳・男性
居住地：岡山県
家族構成：本人、妻（65歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の世帯年収：300万円
現預金：800万円
リスク資産：200万円
現在の世帯収入は「年金月23万円、労働収入月3万円」の合計26万円。対して月の生活費は「月23万円くらい」とあり、おおむね年金の範囲内でやりくりできている様子。
ただ、残りの「3万円程度を貯金に回せる月もあれば、1万円程度赤字に」なる月もあるそうで、「想定より貯金できていない」と言います。
特に物価高の影響で「食費と光熱費が増えた」と日々実感しているそうで、「食費がかかりすぎるため、外食はほとんどしない」と語っています。
一方で、現役時代に比べて「思ったほどお金がかかっていない」と感じるのは「交際費。職場の付き合いがないため、ほとんどかかっていない」とのことです。
その上、ただでさえ少ない年金から「あらかじめ介護保険料が引かれているため、さらに手取りが少なく感じる」とも。
そのため年金生活では、「買い物の際はディスカウントストアで安い物を」選び、少しでも支出を抑える工夫をしているそうです。
最後に、「現役時代から、受け取る年金額は分かっていたが、できることなら、もう少し年金額を増やす方法を考えればよかった」と悔しさをにじませていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィールペンネーム：tosi3013
年齢・性別：70歳・男性
居住地：岡山県
家族構成：本人、妻（65歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の世帯年収：300万円
現預金：800万円
リスク資産：200万円
貯金に回せる月もあれば、赤字になる月も年金生活で貯金ができているか、の問いに「貯金を取り崩している」と回答したtosi3013さん。
現在の世帯収入は「年金月23万円、労働収入月3万円」の合計26万円。対して月の生活費は「月23万円くらい」とあり、おおむね年金の範囲内でやりくりできている様子。
ただ、残りの「3万円程度を貯金に回せる月もあれば、1万円程度赤字に」なる月もあるそうで、「想定より貯金できていない」と言います。
食費がかかりすぎるため、外食はほとんどしない年金生活で「きついと思う支出」を伺うと、「食費月6万円、光熱費月3万円、医療費月1万円」と回答。
特に物価高の影響で「食費と光熱費が増えた」と日々実感しているそうで、「食費がかかりすぎるため、外食はほとんどしない」と語っています。
一方で、現役時代に比べて「思ったほどお金がかかっていない」と感じるのは「交際費。職場の付き合いがないため、ほとんどかかっていない」とのことです。
できることなら、もう少し年金額を増やす方法を考えればよかった今の家計について、「収入に対して生活費が占める割合が多く、貯金する余裕がない。年金が少ないのは分かっていたが……」とため息。
その上、ただでさえ少ない年金から「あらかじめ介護保険料が引かれているため、さらに手取りが少なく感じる」とも。
そのため年金生活では、「買い物の際はディスカウントストアで安い物を」選び、少しでも支出を抑える工夫をしているそうです。
最後に、「現役時代から、受け取る年金額は分かっていたが、できることなら、もう少し年金額を増やす方法を考えればよかった」と悔しさをにじませていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)