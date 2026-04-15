「スゴいスピードで大きくなっていく」お笑い芸人、息子との入学式ショット公開「嬉しさ伝わってくる」
お笑いコンビ・ブルーリバーの青木淳也さんは4月14日、自身のInstagramを更新。入学式を迎えた息子との親子ショットを披露しました。
【写真】青木淳也＆息子の入学式ショット
続けて「これから小学校生活でもたくさんの思い出を作って 友達たくさん作ってイイ経験をたっぷりしてねー」と、息子への温かいメッセージもつづっています。
ファンからは、「息子ちゃんご入学おめでとうございます！」「素敵な6年間になりますように」「これからはもっと早いじェェェ」「青ちゃんの笑顔も素敵です」「素敵な写真」「嬉しさ伝わってくるいい写真ですね」「本当に子供の成長って早いですよね」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】青木淳也＆息子の入学式ショット
「嬉しさ伝わってくるいい写真ですね」青木さんは「息子の入学式へ ついに息子が小学生になりました！ 早い！早い！早い！みんな言うけど早い！」「スゴいスピードで大きくなっていく」とつづり、1枚の写真を投稿。桜の木をバックにした入学式を迎えた息子との親子ショットを披露しています。真新しい黒いランドセルを背負い、青木さんにぎゅっと抱き付いたまだ幼い息子との春らしい1枚です。
ファンからは、「息子ちゃんご入学おめでとうございます！」「素敵な6年間になりますように」「これからはもっと早いじェェェ」「青ちゃんの笑顔も素敵です」「素敵な写真」「嬉しさ伝わってくるいい写真ですね」「本当に子供の成長って早いですよね」と、祝福の声が多く上がりました。
子どもたちとの七五三ショット披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している青木さん。2025年12月16日の投稿では「子供たちの七五三」とつづり、子どもたちとの七五三ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)