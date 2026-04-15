【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 底知れぬ様子や玄米から出る粉に共通する2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。
今回は、極端な状態を表す言葉から、穀物に関する言葉、そして情緒ある雨の呼び名まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
そ□□け
□□か
□□かあめ
ヒント：底がないほど極端な様子や、玄米を精白する際に出る外皮の粉、そして霧のように細かく降る雨の呼び名を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「こぬ」を入れると、次のようになります。
そこぬけ（底抜け）
こぬか（小糠）
こぬかあめ（小糠雨）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、程度の激しさを表す表現、穀物の加工に関わる言葉、そして日本語らしい繊細な雨の名称が並んでいました。一見するとつながりのない言葉を音の共通点で結びつける作業は、脳の語彙ネットワークを広げる良いトレーニングになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、極端な状態を表す言葉から、穀物に関する言葉、そして情緒ある雨の呼び名まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□か
□□かあめ
ヒント：底がないほど極端な様子や、玄米を精白する際に出る外皮の粉、そして霧のように細かく降る雨の呼び名を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：こぬ正解は「こぬ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こぬ」を入れると、次のようになります。
そこぬけ（底抜け）
こぬか（小糠）
こぬかあめ（小糠雨）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、程度の激しさを表す表現、穀物の加工に関わる言葉、そして日本語らしい繊細な雨の名称が並んでいました。一見するとつながりのない言葉を音の共通点で結びつける作業は、脳の語彙ネットワークを広げる良いトレーニングになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)