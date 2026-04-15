『ベイブレード』サッカー日本代表Ver.発売決定 サムライセイバー5-60K メタルコート：サムライブルー
人気玩具「ベイブレード」の新商品『UX-00 スターター サムライセイバー5-60K メタルコート:サムライブルー サッカー日本代表Ver.』が、B4ストアで6月13日に発売されることが決定した。なお、5月16日よりJFA STORE(EC)、一部スポーツショップにて先行販売される。
【画像】センス抜群！サムライセイバー5-60K メタルコート：サムライブルー
サッカー日本代表Ver.のベイブレードで、ワインダーランチャー同梱のスターター。強力な「一撃」と小刻みな「連撃」の性能を持つブレードに攻防両立したビットを組み合わせることで、あらゆる局面で相手に対応した動きを仕掛けるバランスタイプのベイブレードになっている。
デザインも公開となり、ネット上では「ちょっと待てぇぇぇいい！！ただのブルーやない、メタルコートサムライブルーだと！？」「かっけぇ！！！！！！俺のためのカラーとカスタムすぎるw」「こんなどちゃくそかっこいいベイ、買うしか無いやんけよ…しかもなんでそんなそのまま使えるよな出来のいいカスタム…ほんまえぐいて。お金…お金が…」「このブレードは オレの分身」などと歓喜の声をあげている。
【画像】センス抜群！サムライセイバー5-60K メタルコート：サムライブルー
サッカー日本代表Ver.のベイブレードで、ワインダーランチャー同梱のスターター。強力な「一撃」と小刻みな「連撃」の性能を持つブレードに攻防両立したビットを組み合わせることで、あらゆる局面で相手に対応した動きを仕掛けるバランスタイプのベイブレードになっている。
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