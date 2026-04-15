オーイシマサヨシ、自身の「名前決める時に殴り書きした紙」を公開 反響続々「ジワジワきます」「スガシカオ…!?」「伏線回収すごい」
歌手のオーイシマサヨシ（46）が14日、自身のXを更新。「名前決める時に殴り書きした紙が出てきてわろてる」とのコメントとともに、実際の写真を公開した。
【写真】オーイシマサヨシが公開した「名前決める時に殴り書きした紙」
投稿された写真は、楽譜の裏に「オオイシ マサヨシ」「オーイシ マサヨシ」「オーイシ△マサヨシ」「オーイシマサヨシ.」など候補だったとみられる名前の表記が複数件直筆で書かれており、なぜか右上には「スガシカオ」とこちらも手書きで書かれている。
この投稿にファンからは「名前、スガシカオになる可能性もあったんだ」「スガシカオ…!?」「ジワジワきます」「最初オーイマサヨシだと勘違いしてたこと思い出した」「オーマイゴシゴシは選ばれなかったのか…」「え、スガシカオ から オーイシマサヨシになったのか！」「ついにスガシカオさんと対バンですね!!伏線回収すごい」「オーイシマサヨシの中でもなぜそのオーイシマサヨシなのか教えてくれないと、夜も6時間くらいしか眠れません」「つのだ☆ひろみたいなのありますねw」など、さまざまな反響が寄せられている。
なお同日、オーイシは大石昌良名義で、スガと7月に大阪で初の弾き語り2マンが開催されることが発表された。
【写真】オーイシマサヨシが公開した「名前決める時に殴り書きした紙」
投稿された写真は、楽譜の裏に「オオイシ マサヨシ」「オーイシ マサヨシ」「オーイシ△マサヨシ」「オーイシマサヨシ.」など候補だったとみられる名前の表記が複数件直筆で書かれており、なぜか右上には「スガシカオ」とこちらも手書きで書かれている。
なお同日、オーイシは大石昌良名義で、スガと7月に大阪で初の弾き語り2マンが開催されることが発表された。