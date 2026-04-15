スノーボード・ハーフパイプ男子で２０２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１５日、都内で行われた「平野歩夢スペシャルトークイベント ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ＵＮＩＱＬＯ」に出席した。兄・英樹さん、北京五輪代表の弟・海祝（ＴＯＫＩＯインカラミ）とともに登壇し、トークなどで集まった約３００人のファンを喜ばせた。

２月のミラノ・コルティナ五輪で“生き様”を示した。五輪開幕直前のＷ杯で転倒し、右骨盤骨折などを負傷したが、“奇跡の復活”を見せ、五輪４大会連続出場を果たした。結果は７位で４大会連続のメダルに届かなかったものの、２回目に大会で初めて超大技「フロントサイド・ダブルコーク１６２０」（腹側に縦２、横４回転半）を決めた。現地の観衆から大きな「ＡＹＵＭＵコール」が沸き起こり、「生きていて良かったなという気持ちに今はなれている」と語っていた。

「奇跡の復活」を振り返るトークショー。１月１７日の五輪直前に負傷したＷ杯（スイス）で使用していたボードを右隣の兄との間に置いてのトーク。歩夢は「思い出深い。少しでも（板に）守られていたのかな」と転倒の衝撃で折れた板を複雑な表情で見つめた。「１か所のけがだったら過去にもあったけど、３か所ぐらい負傷していた。自分の中では五輪に入る直前にピークに持って行く理想があったけど、それが（転倒で）全て崩れちゃった。ひたすらベッドで回復を待つような…。頭の中で考え、不安が止まらない、そういう濃い時間が今までよりもあった」と五輪までの試練の復活ロードを回想した。

兄、弟ともに負傷から五輪までの期間は、歩夢に連絡を取らなかったという。英樹さんは「歩夢のけがの状況と短いスパンで人が関与できることをとうに越していた」と説明し、「五輪が終わった時の歩夢の表情は、今までで一番いい顔をしていた。それを見て安心した」とねぎらった。海祝も「ストーリーを一番近くで見てきた。とにかく生きて帰ってきてぼしいという思いしかなかった。生きて帰ってきてくれて良かったし、兄ちゃんも言っていたけど、やり切ったと言う表情に安心した」と語った。