Snow Man岩本照＆トラジャ松田元太の印象とは「“青い炎”が常にメラメラ」B&ZAIメンバーが明かす
【モデルプレス＝2026/04/15】音楽番組『Star Song Special Season3』の第3回が、4月16日16時よりPrime Video独占で配信スタート（隔週木曜午後4時〜）。Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太が、ゲストとして出演する。
【写真】スノメンバー＆STARTOアイドル、後輩と“わちゃわちゃ”コラボトーク
スタジオライブでは、B&ZAIがオリジナル曲「KISS‘N’DOL」を披露。「B&ZAI初のクールなダンス曲。キメキメに頑張ります！」（稲葉通陽）、「事務所から代々受け継いだジャケットプレイやアクロバット、決め台詞にときめいちゃってください！」（川崎星輝／※「崎」は正式には「たつさき」）とアピールする。さらにB&ZAIは嵐の「One Love」をカバー。「嵐の皆さんへのリスペクトを込めてアレンジさせていただきました」（本高克樹／※「高」は正式には「はしごだか」）といい、バンド演奏で名曲に挑む。
トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストへ聞きたいことを聞き、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ内容を質問。“NGなし”でお互いの素顔に迫る。今回は岩本＆松田とB&ZAI（橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本高、鈴木悠仁、川崎、稲葉）が対面。まずはB&ZAIメンバーが抱いている“岩本＆松田の印象”が発表され、本高は岩本について「“青い炎”が常にメラメラ」と回答。「これは共感してもらえると思う」（本高）と、3月に理系の博士号を取得したことで話題になった彼が化学の知識を交えて説明していくが、皆の共感を得られるか。
本題の質問タイムでは、矢花が岩本へSnow Manのダンスパフォーマンスについて深掘り。さらに松田も、Travis Japanとしてダンスのシンクロ性を高めるために取り組んでいることを語っていく。一方、“二刀流”としてバンドとダンスの練習を両立するB&ZAIは、限られた時間のなかでどうやってダンスの振りを揃えているのか？菅田が明かす答えに岩本は「独特ですね！」と驚きを隠せない。また、川崎の質問がきっかけで、松田が「強いていうなら…」と自分の⾧所を挙げる場面も。それを聞いたMCの矢作は「いい能力！この業界に向いている」とベタ褒めだ。その後、同じ質問が返ってきた鈴木は「“これ”をいろんな人に褒めてもらえることが多くて、才能だと信じている」という自身の強みを明かす。
以前よりTravis Japanメンバーと仲の良い橋本は、「昔からすごく好き」だというTravis Japanの“あるコンビ”の新規エピソードを興奮気味に松田へおねだり。“推し”の最新情報に橋本が満足し終えると、そのまま話題はSnow ManやB&ZAIのプライベートへと移っていく。8人全員で食事に行くことも多いというB&ZAIだが、やや“お高め”な飲食店で食事会を開いた際、会計時の金額を見て、年⾧組のメンバーたちも「さすがに漢気では出せない」と“ひよった”ことがあるそう。メンバー間で相談した結果“ある選択”をしたといい。等身大の体験談でスタジオの笑いを誘う。続けて笑いが起こったのが「プライベートでのリフレッシュ方法」。疲れを癒そうと向かった先で、本高は「1個のトラウマ」を体験してしまったという。
今野は岩本の「仲の良いジュニア」について質問。実はかつて岩本から「俺の楽屋に来て」と招かれたことがあるB&ZAIメンバーがいるそうで。先輩✕後輩で仲良く“わちゃわちゃ”するなか、質問者と回答者が“スイッチ”して「仲の良い先輩」を答えることになった稲葉はドキッとした表情を浮かべ「自分的に“大問題”を抱えている」と告白。その内容を知った松田が“救いの手”を差し伸べて。さらに今回は、岩本・松田・菅田・矢花の4人が「握力測定」で対決。日頃から体を鍛えているという岩本と菅田、はたして勝つのは。（modelpress編集部）
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◆B&ZAI、オリジナル曲披露
スタジオライブでは、B&ZAIがオリジナル曲「KISS‘N’DOL」を披露。「B&ZAI初のクールなダンス曲。キメキメに頑張ります！」（稲葉通陽）、「事務所から代々受け継いだジャケットプレイやアクロバット、決め台詞にときめいちゃってください！」（川崎星輝／※「崎」は正式には「たつさき」）とアピールする。さらにB&ZAIは嵐の「One Love」をカバー。「嵐の皆さんへのリスペクトを込めてアレンジさせていただきました」（本高克樹／※「高」は正式には「はしごだか」）といい、バンド演奏で名曲に挑む。
◆本高克樹、岩本照の印象語る
トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストへ聞きたいことを聞き、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ内容を質問。“NGなし”でお互いの素顔に迫る。今回は岩本＆松田とB&ZAI（橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本高、鈴木悠仁、川崎、稲葉）が対面。まずはB&ZAIメンバーが抱いている“岩本＆松田の印象”が発表され、本高は岩本について「“青い炎”が常にメラメラ」と回答。「これは共感してもらえると思う」（本高）と、3月に理系の博士号を取得したことで話題になった彼が化学の知識を交えて説明していくが、皆の共感を得られるか。
本題の質問タイムでは、矢花が岩本へSnow Manのダンスパフォーマンスについて深掘り。さらに松田も、Travis Japanとしてダンスのシンクロ性を高めるために取り組んでいることを語っていく。一方、“二刀流”としてバンドとダンスの練習を両立するB&ZAIは、限られた時間のなかでどうやってダンスの振りを揃えているのか？菅田が明かす答えに岩本は「独特ですね！」と驚きを隠せない。また、川崎の質問がきっかけで、松田が「強いていうなら…」と自分の⾧所を挙げる場面も。それを聞いたMCの矢作は「いい能力！この業界に向いている」とベタ褒めだ。その後、同じ質問が返ってきた鈴木は「“これ”をいろんな人に褒めてもらえることが多くて、才能だと信じている」という自身の強みを明かす。
◆橋本涼、松田元太へおねだり
以前よりTravis Japanメンバーと仲の良い橋本は、「昔からすごく好き」だというTravis Japanの“あるコンビ”の新規エピソードを興奮気味に松田へおねだり。“推し”の最新情報に橋本が満足し終えると、そのまま話題はSnow ManやB&ZAIのプライベートへと移っていく。8人全員で食事に行くことも多いというB&ZAIだが、やや“お高め”な飲食店で食事会を開いた際、会計時の金額を見て、年⾧組のメンバーたちも「さすがに漢気では出せない」と“ひよった”ことがあるそう。メンバー間で相談した結果“ある選択”をしたといい。等身大の体験談でスタジオの笑いを誘う。続けて笑いが起こったのが「プライベートでのリフレッシュ方法」。疲れを癒そうと向かった先で、本高は「1個のトラウマ」を体験してしまったという。
◆岩本照、仲の良いB&ZAIメンバー明かす
今野は岩本の「仲の良いジュニア」について質問。実はかつて岩本から「俺の楽屋に来て」と招かれたことがあるB&ZAIメンバーがいるそうで。先輩✕後輩で仲良く“わちゃわちゃ”するなか、質問者と回答者が“スイッチ”して「仲の良い先輩」を答えることになった稲葉はドキッとした表情を浮かべ「自分的に“大問題”を抱えている」と告白。その内容を知った松田が“救いの手”を差し伸べて。さらに今回は、岩本・松田・菅田・矢花の4人が「握力測定」で対決。日頃から体を鍛えているという岩本と菅田、はたして勝つのは。（modelpress編集部）
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