妻夫木聡、最近判明した意外なアレルギー告白「全然知らなくて」
【モデルプレス＝2026/04/15】俳優の妻夫木聡が4月14日、日本テレビ系バラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（毎週火曜21時〜）に出演。最近判明したというアレルギーを明かした。
【写真】45歳主演級俳優、スノ目黒と再現した21年前ドラマ名場面
「食の危険」をテーマにトークが展開されると、妻夫木は「子供の頃から、朝に牛乳を飲むとお腹を壊すことが多くて。でも、昼とか夕方とかに牛乳飲んでも、なんにもなかったんですね」と回想し「つい最近、人間ドックに行っていろいろ調べたら、『妻夫木さんは牛乳アレルギーだねって言われて』」と明かした。続けて「いやー、全然知らなくて。そうだったのか、と思って。『これからカフェラテも飲めないのか…』みたいな」と悲しさをにじませていた。
この放送を受け、視聴者からは「びっくり」「そんなことあるんだ」「急に牛乳飲めなくなるの悲しい」「初めて知った」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆妻夫木聡、アレルギーを告白
「食の危険」をテーマにトークが展開されると、妻夫木は「子供の頃から、朝に牛乳を飲むとお腹を壊すことが多くて。でも、昼とか夕方とかに牛乳飲んでも、なんにもなかったんですね」と回想し「つい最近、人間ドックに行っていろいろ調べたら、『妻夫木さんは牛乳アレルギーだねって言われて』」と明かした。続けて「いやー、全然知らなくて。そうだったのか、と思って。『これからカフェラテも飲めないのか…』みたいな」と悲しさをにじませていた。
◆妻夫木聡の告白に反響続々
この放送を受け、視聴者からは「びっくり」「そんなことあるんだ」「急に牛乳飲めなくなるの悲しい」「初めて知った」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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