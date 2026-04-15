FM大阪が新プロジェクト始動 根本要＆DJ KOOも参加、自転車マナーを啓発
FM大阪は、新プロジェクト『SDD BICYCLE』を始動。STARDUST REVUE・根本要、TRF・DJ KOOも参加し、9日に大阪市内で発表会が行われた。
【写真】根本要＆DJ KOOらが参加した発表会の様子
飲酒運転撲滅を目指す『SDD〜STOP! DRUNK DRIVING PROJECT』に続くプロジェクトとなる『SDD BICYCLE』は、自転車の安全利用を啓発する。FM大阪の西山勝社長は、大阪の自転車マナーへの危機感を示し「メディアとして責任を持って取り組まなければならない課題だ」と決意を述べた。
DJ KOOは「自転車はより身近で、たくさんの人が利用する乗り物。特に夜間は、飲酒運転や事故の危険が増す。安心して『いってらっしゃい』『おかえり』が言えるような世の中にするために、この取り組みを進めていきたい」と語り、ワンタッチで装着できる反射板を実演して見せた。
また、『SDD』のこれまで19年の歩みを報告する場ともなった。毎年集まった募金は、交通遺児等育成基金および同基金内のSDD基金に寄付される。この日、プロジェクトリーダーを務める根本が、目録を手渡した。
根本は「本音でいえば、飲酒運転がなくなってLIVE SDDが消滅することが望ましい」としたうえで、「お酒を飲むことも運転することも悪いことではないが、2つが重なると重大な犯罪になる。そのことを何度でも伝え続け、飲酒運転のない世界をつくっていきたい」と語った。
【写真】根本要＆DJ KOOらが参加した発表会の様子
飲酒運転撲滅を目指す『SDD〜STOP! DRUNK DRIVING PROJECT』に続くプロジェクトとなる『SDD BICYCLE』は、自転車の安全利用を啓発する。FM大阪の西山勝社長は、大阪の自転車マナーへの危機感を示し「メディアとして責任を持って取り組まなければならない課題だ」と決意を述べた。
また、『SDD』のこれまで19年の歩みを報告する場ともなった。毎年集まった募金は、交通遺児等育成基金および同基金内のSDD基金に寄付される。この日、プロジェクトリーダーを務める根本が、目録を手渡した。
根本は「本音でいえば、飲酒運転がなくなってLIVE SDDが消滅することが望ましい」としたうえで、「お酒を飲むことも運転することも悪いことではないが、2つが重なると重大な犯罪になる。そのことを何度でも伝え続け、飲酒運転のない世界をつくっていきたい」と語った。