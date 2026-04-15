ファミマ限定で「りんごの目覚め」再登場 隠し味のアップルビネガーで、ふじりんごの味わい引き立つ
ミツカンが、フルーツドリンク「りんごの目覚め」を全国のファミリーマート限定で順次発売する。2025年7月に数量限定で発売し、好評を集めた商品で、今回はその反響を受けてリニューアルし、再登場となった。
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「りんごの目覚め」は、たっぷりのりんご果肉を入れた新感覚のフルーツドリンク。前回発売時にも支持を集めた角切りりんご果肉を今回も豊富に使い、果汁やピューレと合わせることで、小腹満たしにもつながる満足感のある飲みごたえに仕上げた。
味わいの面では、りんご果汁のうち34％にふじりんご果汁を使用。ジューシーで香りのよいふじりんごの特長を生かし、よりりんごらしい、すっきりとした味わいを目指した。さらに隠し味としてアップルビネガーを加え、濃い果実感を引き立てている。
内容量は300mlで、価格は298円（税込）。販売先は全国のファミリーマート約1万6400店で、数量限定で展開する。発売日はエリアごとに異なり、4月14日から北海道、東北、関東、東海で先行して順次発売。続いて4月21日から北陸、関西、中国、四国、九州、沖縄でも順次発売される。店舗によっては取り扱いがない場合もある。
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内容量は300mlで、価格は298円（税込）。販売先は全国のファミリーマート約1万6400店で、数量限定で展開する。発売日はエリアごとに異なり、4月14日から北海道、東北、関東、東海で先行して順次発売。続いて4月21日から北陸、関西、中国、四国、九州、沖縄でも順次発売される。店舗によっては取り扱いがない場合もある。