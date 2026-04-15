お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也が１４日、フジテレビ系「超調査チューズデイ」で、初恋の人・もっちゃんからバレンタインデーにチーズケーキをもらったと振り返るも、まさかの展開に、相方の屋敷裕政も失笑した。

この日は女性ゲストたちが生放送で初恋の人に会うという企画で、ラストに登場したのがまさかの嶋佐だった。

嶋佐は中学、高校６年間好きだったもっちゃんという女性がいたといい、高３のときにメールで告白するも「ごめん」と失恋。その後もっちゃんは海外で生活していることなどが明らかになった。

番組ではもっちゃんにリモートインタビューするも「スタジオには行けない」「打ち合わせ映像で顔はしっかり隠してほしい」「名前も隠して」「仕事とかも全部なし。個人情報は隠したい」とお願い。だが、嶋佐がもっちゃんからバレンタインデーにチーズケーキをもらった…と主張しているという話を聞き「え？本当にあげてないですけど」とそこだけはキッパリ否定。スタッフが「手作りの…」と言うと、もっちゃんは「怖い…ないです」と完全否定だ。

嶋佐は「恥かかしてくれたな」とぶ然。チーズケーキは渡していないという証言には「絶対もらった。忘れてるんだって！」とこちらも譲らず。最後にもっちゃっんは文書でメッセージを寄せたが、そこでも「最近のカズくんの人気ぶりはすごいね」と言いつつ「本当にバレンタインであげた記憶はありません」と重ねて伝えていた。