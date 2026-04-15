◇ナ・リーグ ドジャース―メッツ（2026年4月14日 ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手（27）が14日（日本時間15日）、本拠でのメッツ戦に先発。7回まで2安打1失点の好投で、確実に試合をつくった。

プレーボール直後の、まさかの被弾だった。初回、先頭のリンドアに対し、カウントを2―0と悪くすると、真ん中に入った95.3マイル（約153.3キロ）直球を右翼席へと運ばれた。乾いた打球音が響き、観客は静まりかえる。山本の今季4試合目登板での初めての初回失点。先頭打者団が着弾すると球場にはどよめきが起こった。

それでも被弾以降は丁寧な投球で打者を打ち取り、2番・ロベルトを右飛、ポランコを一ゴロ、ビシェットを一ゴロと危なげなく封じ、最少失点で初回を終えた。

2回以降は付けいる隙を与えなかった。2回1死からベイティをスプリット、さらに続くビエントスをスライダーで連続の空振り三振。3回も簡単に2死を取ると、1打席目に本塁打を許したリンドアをカットボールで空振り三振。テンポよく相手打線を打ち取り、リズムをつかんだ。

圧巻の投球は試合終盤まで続いた。4回は内野ゴロ3つ、5回も3者凡退と、2回以降はスコアボードに淡々と「0」を並べる。先頭打者弾被弾以降、7回2死からビシェットに左翼線二塁打を許すまで、20者連続でアウトを積み重ねた。

山本は今季ここまで3試合に登板して2勝1敗、防御率2・50。全試合でクオリティスタート（QS＝6回以上、自責点3以下）と安定した投球を続けている。前回登板の7日（同8日）ブルージェイズ戦で6回0/3を5安打1失点で2勝目。ワールドシリーズ（WS）の再戦として注目された一戦でも確実に実力を発揮した。