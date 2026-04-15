お笑いコンビ・たくろうが１５日、都内で行われた、シック・ジャパンによる男性用シェービングブランド「ＨＹＤＲＯ」の「リニューアル・肌ケア啓発ＰＲイベント」に声優・津田健次郎と出席した。

たくろうの２人は、Ｍ−１グランプリ優勝後、企業イベントに出演することも増加。きむらバンドは「まだまだ慣れておりません。ウケた試しもございません」と語った一方、赤木裕は「完全に慣れました。企業様のために呼んでいただいて、たくさんの商品の良い所を説明させていただく。そのために生まれた命でございます」と豪語していた。

にもかかわらず、その後に行われたシェービングにまつわるクイズ企画では司会に３度注意されるという一幕があった。 計３問、フリップに答えを記入してハンドマイクで話すという流れだったが、赤木はマイクを持つことを忘れ続け、司会から１回目は「是非マイクをお持ちいただいて。慣れてないですね」と笑顔で指摘が。その後も立て続けにマイクを持ち忘れ「マイク持ってくださ〜い」と２回目。３回目は「マイク持ってます？３回目」とぴしゃり。きむらは「ごめんなさい、３度目」と謝罪し、赤木も「怒られている」と苦笑いだった。