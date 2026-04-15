今回は、浮気し、離婚した男を待ち受けていた現実についてのエピソードを紹介します。

せっかく離婚したのに…

「中途入社してきた、若くて可愛い女子社員Mと残業帰りに飲んだのですが、酔った勢いで浮気してしまいました。気づいたら朝で、慌てて帰宅しましたが、連絡もせず朝帰りした俺に対し妻は激怒。その日は家族旅行する予定でしたが、妻は俺を残し、娘と出かけてしまいました。

結局妻と娘は2人で旅行したようですが、家にひとり残された俺は、Mを家に呼び、関係を持ちました。しかし浮気の真っ最中、なんと妻と娘が帰宅したんです。妻にはその場で離婚を言い渡され、離婚することになりました。

離婚後、Mと正式に付き合おうとしましたが、Mには『私、独身男性に興味ないんです』『今は、〇さん（既婚の男性社員）と付き合ってるんで』と言われ、冷たくあしらわれました。

たった数回の浮気で妻と離婚し、最愛の娘とも離れ離れになり、さらに浮気相手にも捨てられるなんて、現実に起きたこととは思えず、しばらく生きている気がしませんでした」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年3月）

▽ まぁでも自業自得ではありますよね。浮気相手の女子社員も、相当問題がありそうな人ですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。