室町ケミカル<4885.T>が大幅反発している。１４日の取引終了後に２６年５月期の単独業績予想について売上高を７５億円から７７億円（前期比１５．７％増）へ、営業利益を５億５０００万円から７億円（同６２．０％増）へ、純利益を３億５０００万円から４億７０００万円（同９４．８％増）へ上方修正し、期末配当予想を１５円から１６円へ引き上げ年間配当予想を２６円（前期２５円）としたことが好感されている。



化学品事業や医薬品事業の受注が計画を上回り好調に推移していることに加えて、健康食品事業の撤退関連費用が想定を下回る見込みとなったことが要因。また、工場稼働率の向上や販売価格の見直しにより原価率が改善していることも寄与する。



なお、同時に発表した第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）決算は、売上高５６億５１００万円（前年同期比１６．８％増）、営業利益５億４６００万円（同５９．１％増）、純利益３億３７００万円（同３５．７％増）だった。



あわせて、２０万株の立会外分売を実施すると発表した。株主から一定数量の売却意向があり、会社として検討した結果、株式の分布状況の改善や流動性の向上に寄与すると判断したという。分売予定期間は４月２２～２４日で、分売値段は分売実施日の前日の終値もしくは最終気配値を基準として決定する予定。なお、買付申込数量の限度は１人につき１０００株（売買単位１００株）としている。



出所：MINKABU PRESS