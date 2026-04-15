CLスポルティング戦控えるアーセナル、MFライスが前日練習を欠席…アルテタ監督「明らかに参加できなかった」
アーセナルのイングランド代表MFデクラン・ライスが、UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦スポルティング戦の前日練習を欠席したようだ。英『スカイスポーツ』が伝えている。
7日にスポルティングのホームで開催された第1戦では、後半45+1分に生まれたFWカイ・ハバーツの劇的な決勝弾で1-0と先勝したアーセナル。15日にはホームでの第2戦を迎える。
アドバンテージを得て迎える第2戦となるが、ライスが前日練習を欠席。11日のプレミアリーグ第32節ボーンマス戦の後半に着地に失敗して足を引きずっているように見えた場面もあり、それが「問題の一因」と認めたミケル・アルテタ監督は、「明日の彼の状態を見て判断する必要があるが、明らかに練習に参加できなかった」と話している。
「彼は多くの試合に出場してきた。それが問題の一因ではあるが、彼は間違いなく、我々と一緒にプレーするためにできる限りのことをするだろう」
ライスの状態が気になるアーセナルだが、同様にMFブカヨ・サカ、MFマルティン・ウーデゴーア、DFユリアン・ティンバーも前日練習を欠席している。
7日にスポルティングのホームで開催された第1戦では、後半45+1分に生まれたFWカイ・ハバーツの劇的な決勝弾で1-0と先勝したアーセナル。15日にはホームでの第2戦を迎える。
アドバンテージを得て迎える第2戦となるが、ライスが前日練習を欠席。11日のプレミアリーグ第32節ボーンマス戦の後半に着地に失敗して足を引きずっているように見えた場面もあり、それが「問題の一因」と認めたミケル・アルテタ監督は、「明日の彼の状態を見て判断する必要があるが、明らかに練習に参加できなかった」と話している。
「彼は多くの試合に出場してきた。それが問題の一因ではあるが、彼は間違いなく、我々と一緒にプレーするためにできる限りのことをするだろう」
ライスの状態が気になるアーセナルだが、同様にMFブカヨ・サカ、MFマルティン・ウーデゴーア、DFユリアン・ティンバーも前日練習を欠席している。