CLスポルティング戦控えるアーセナル、MFライスが前日練習を欠席…アルテタ監督「明らかに参加できなかった」

CLスポルティング戦控えるアーセナル、MFライスが前日練習を欠席…アルテタ監督「明らかに参加できなかった」