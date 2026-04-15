開催：2026.4.15

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 7 - 9 [ブルージェイズ]

MLBの試合が15日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとブルージェイズが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキー、対するブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマンで試合は開始した。

4回裏、5番 ジェーク・バウアーズ 3球目を打ってセンターへのスリーランホームランでブリュワーズ得点 MIL 3-0 TOR

5回表、8番 アンドレス・ヒメネス 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 MIL 3-1 TOR

6回表、2番 ドールトン・バーショ 初球を打って右中間スタンドへのホームランでブルージェイズ得点 MIL 3-2 TOR

7回裏、4番 ゲーリー・サンチェス 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 4-2 TOR

8回表、3番 ウラジーミル・ゲレロ 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでブルージェイズ得点 MIL 4-3 TOR

9回表、7番 岡本和真 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 MIL 4-4 TOR、8番 アンドレス・ヒメネス 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでブルージェイズ得点 MIL 4-5 TOR、1番 アーニー・クレメント 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 MIL 4-6 TOR

9回裏、3番 ブライス・チュラング 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 5-6 TOR、6番 ブランドン・ロックリッジ 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 6-6 TOR

10回表、3番 ウラジーミル・ゲレロ 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 MIL 6-7 TOR、5番 マイルズ・ストロー 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 MIL 6-9 TOR

10回裏、2番 ウィリアム・コントレラス 3球目を打ってサードへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 7-9 TOR

試合は7対9でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのルイ・バーランドで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はブリュワーズのグラント・アンダーソンで、ここまで0勝1敗0S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、2安打、1打点、打率は.224となっている。

ここまでブリュワーズは8勝8敗で1.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区4位。一方ブルージェイズは7勝9敗で2.0ゲーム差の（ア・リーグ）東地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-15 13:26:39 更新