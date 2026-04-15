大雨による災害の発生を想定した非常召集訓練がけさ、寒河江警察署で行われ、署員が緊急時の対応を確認しました。

【写真を見る】署員に事前告知なし 警察が大雨特別警報・災害想定した非常召集訓練 緊急時の対応を確認（山形）

県警では、大雨や地震などで大規模な災害が想定される場合、署員を召集することになっています。

訓練は、寒河江市と西川町で大雨特別警報が発表され、複数の地区に避難指示が出されたとの想定で行われました。

訓練が行われることは署員には事前に知らされておらず、午前６時、署員およそ６０人に電話で一斉に召集がかけられました。

署員は早い人で１０分程度で駆け付けるなど次々と集まり、伊藤智秋署長に到着の申告を行っていました。

「（署長）このあと交通事故防止のための交通広報をお願いします」

■救助のための舟を組み立てる手順など確認

このあと署員たちは、街頭での交通取り締まりや、大雨災害時に住民らを救助するための舟を組み立てる手順を確認し、有事に備えていました。





寒河江警察署 伊藤智秋 署長「出水期になりますと、どうしても（災害は）いつ発生するかわかりません。寒河江警察署では、有事即応体制の確立を求めて地域の皆さんの安心安全に努めてまいりたい」

新体制で取り組む初めての非常召集訓練に、署員たちは手順を丁寧に確認しながら臨んでいました。