timelesz橋本将生＆猪俣周杜＆篠塚大輝が着物姿を披露！“粋と雅”を感じさせるビジュアルに「美しすぎる」「流し目やばい」「色気ダダ漏れ」「しのの金髪和装えぐい」と大反響

【動画】橋本将生＆猪俣周杜＆篠塚大輝の着物ビジュアル／3人が挑戦した「ファッションシューティング」「トレンドメイクアップ」「シネマティック・フェイス」

雑誌『anan』の公式SNSで、timeleszの橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝がグラビア撮影を学ぶ期間限定連載「THE INCREDIBLE PHOTO JOURNEY！」第4回のビジュアルが公開され、話題を集めている。

■橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝が“粋と雅”をテーマにした和装グラビアに登場

投稿では、「第4回のテーマは『粋と雅』。今回は、着物の着こなし、美しく映える和の所作にトライ。趣ある3人の佇まいを、ぜひ本誌でご覧ください」とつづり、着物に身を包んだ3人の撮影カットを公開した。

扇子を手にやわらかさのなかに色気をにじませる橋本、百合の花を持ち幻想的なムードをまとった猪俣、和傘を背に凛とした存在感を放つ篠塚の姿が映し出されている。

落ち着いた色味の着物と洗練されたポージングが重なり、テーマ通りの“粋と雅”を感じさせる仕上がりとなっている。

SNSでは「美しすぎる」「和装が似合いすぎる」「3人とも色気ダダ漏れ」「神的バランス誇ってて天才」「雅にもほどがある」「流し目やばい」「しのの金髪和装えぐい」「よすぎて絶句」といった声が寄せられている。

■「THE INCREDIBLE PHOTO JOURNEY！」第1回のテーマは「ファッションシューティング」

■第2回のテーマは「トレンドメイクアップ」

■第3回のテーマは「シネマティック・フェイス」

timelesz

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/8869/