LE SSERAFIM初のVRコンサートが東京・大阪で上映スタート「“自分だけのためのコンサート”という感覚を体験いただけると思います」
LE SSERAFIMが初開催するVRコンサートツアー『LE SSERAFIM VR CONCERT：INVITATION』が、4月15日より東京（109シネマズプレミアム新宿）と大阪（T・ジョイ梅田）の映画館で上映開始となった。
■「私たちLE SSERAFIMと“もう一歩近づきたい”という方は、ぜひ映画館に足を運んでみてください」
『LE SSERAFIM VR CONCERT：INVITATION』は、日本・韓国・米国・台湾の国と地域で同時上映される、LE SSERAFIM初のVRコンサート。VRヘッドセットを装着するだけで、LE SSERAFIMのダイナミックなパフォーマンスが臨場感たっぷりに楽しめる、これまでに感じたことのない“あなたとLE SSERAFIMだけの公演体験”が届けられる。
HYBE MUSIC GROUPの女性アーティストとして初となるVRコンサートは、史上最多のセットリストで構成。グローバルヒット曲「ANTIFRAGILE」「Come Over」「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」など、『LE SSERAFIM VR CONCERT：INVITATION』のために特別に用意された全10曲のステージと、LE SSERAFIMならではのダイナミックなパフォーマンスが観客を魅了する。
LE SSERAFIMは、VRコンサートの制作において、カメラ動線やテクニカルリハーサルをはじめ、全過程で積極的に参加することで、VR環境に最適化されたパフォーマンスやより高い没入感が感じられるステージを実現。
5人のメンバーは、公開された予告映像で「ご覧になる方にとっては、“自分だけのためのコンサート”という感覚を体験いただけると思います。素敵なステージセットや不思議なエフェクトがたくさんありますので、新しい世界を体験してみてください」「私たちLE SSERAFIMと“もう一歩近づきたい”という方は、ぜひ映画館に足を運んでみてください。絶対に後悔しないと思います！」とVRコンサートの見どころを語っている。
(C) HYBE JAPAN ／ (P)＆(C) SOURCE MUSIC
■イベント情報
『LE SSERAFIM VR CONCERT：INVITATION』
04/15（水）～05/14（木）東京・109シネマズプレミアム新宿
04/15（水）～05/07（木）大阪・T・ジョイ梅田
■関連リンク
『LE SSERAFIM VR CONCERT：INVITATION』公式サイト
https://campaigns.weverse.io/WV1294Q9PU
LE SSERAFIM OFFICIAL SITE
https://www.le-sserafim.jp