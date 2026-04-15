◇ナ・リーグ ドジャースーメッツ（2026年4月14日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が14日（日本時間15日）、本拠でのメッツ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席も左飛に倒れ、3打席凡退が続いた。

初回の第1打席は2ストライクからの3球目、相手先発・マクリーンの内寄りカーブを狙ったが左直、3回1死の第2打席は直球を振り抜いたが遊ゴロだった。6回の第3打席もシンカーに差し込まれ、打球は伸びず左飛に打ち取られた。

これで、12日（同13日）のレンジャーズ戦で先頭打者本塁打を放って以降、12打席無安打となった。

前日13日（同14日）のメッツ戦では初回の第1打席で右肩に死球を受けて絶叫。患部の状態が心配されたものの影響を感じさせず、「1番・DH」で先発出場した。

試合は先発・山本由伸が初回、リンドアに先頭打者アーチを浴びたものの以降は6回までメッツ打線を無安打に封じ好投。メッツ先発・マクリーンも初回にスミスに二塁打を浴びたが、以降はドジャース打線を抑え込み、両先発が6回までわずか1安打と投手戦を演じている。