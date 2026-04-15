今年、日本テレビの報道番組とNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えます。今回は「“繰り返す揺れ”耐震化で命と生活を守る」です。

■熊本地震と「首都直下地震」の共通点

今週で熊本地震から10年となります。気象庁データベースにある当時の震度で、地図上にいくつも重なる赤い丸は、2016年4月に熊本県で観測された「最大震度6弱以上」の地震の震源をあらわしています。4月14日に最大震度7を観測した「前震」が発生、2日後の4月16日、再び震度7の「本震」が熊本県を襲いました。

このように、最初の地震の発生から3日間で震度6弱以上の地震が「7回」も発生したんです。

――短期間のうちに大きな地震が繰り返し発生していたんですね。

熊本地震での建物被害は21万棟にものぼりました。国交省の調査によると、前震で被害が少なかった木造住宅が本震で倒壊したという例が多数確認されています。

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そして、この熊本地震と、今後30年以内におよそ70％の確率で発生するといわれる「首都直下地震」には共通点があります。それは「直下型地震」であるということです

「直下型地震」の特徴は、地震が発生する場所が浅いために揺れが大きくなりやすく、地震の規模を示すマグニチュードがそれほど大きくなくても被害が大きくなるおそれがあるということです。

――大きな地震が起きた時、津波への警戒も大切ですが、まずは揺れから身を守ることも重要ですね。

■小池都知事「耐震診断から改修まで切れ目なく支援」

そして、首都直下地震で大きな被害が出ると想定される東京都内にはマンションに住む人が多いことから、東京都はマンションの耐震化を強く呼びかけています。

東京都・小池知事「耐震性が足りないマンション、これをいかにして減らしていくのか。耐震診断から改修まで切れ目なく支援をします」

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都によりますと、都内には旧耐震基準で設計されたマンションのうち、耐震診断を実施していないマンションがおよそ3700棟あるといいます。都は市区町村と連携し、今後5年間でこの3700棟すべての管理組合などを「個別訪問」し、耐震診断を促す取り組みを今年度新たに開始します。

――耐震診断も改修工事も大きな費用がかかりますよね。

都は耐震診断や改修の助成を拡充します。現在、国と市区町村が実施する費用助成に上乗せしている都の補助率を最大2倍に引き上げます。これにより管理組合の負担を軽減する狙いです。

――災害時に家が無事であれば、マンションでも一軒家でも住み慣れた家で在宅避難ができますね。

■自治体にさまざまな助成制度

2024年の能登半島地震の時、自宅の一軒家を耐震化していたことで倒壊を免れた人がいます。石川県珠洲市に住む市議の向山忠秀さんです。

向山さんの自宅は1973年に建てられた木造家屋で、石川県内で地震が頻発していたため、耐震診断をしたところ「震度5弱で倒壊するおそれがある」と診断されたそうです。そして2019年、耐震化の工事を実施、柱の補強などをおこないました。

能登半島地震では、町で多くの家屋が倒壊した中で向山さんの自宅は一部の被害で済んだといいます。耐震化の工事には250万円ほどかかりましたが、市の補助金を活用し自己資金は50万円ほどだったそうです。

向山さんは「揺れに耐える家で過ごせる安心感がある」「投資しただけあった。備えは大切」と話していました。

――耐震化や家具の固定など今、自分にできることに取り組むことが大切ですね。

はい。自治体にはさまざまな助成制度があります。自分の住む地域の制度を調べて活用することも地震への備えにつながります。