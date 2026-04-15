◇MLB レイズ 8-5 ホワイトソックス(日本時間15日、レート・フィールド)

ホワイトソックス・村上宗隆選手が「3番・ファースト」で先発出場し、ホームラン1本を含む3打数1安打2四球2打点の活躍をみせました。

ロイヤルズとのビジター4連戦は計12打数ノーヒットで、直近4試合無安打と当たりが止まっていた村上選手。

本拠地に戻って迎えたレイズとの3連戦初戦、初回の第1打席では2球で追い込まれてから冷静にボールを見送り四球を選びました。3回には2打席連続となる四球で1アウト1、2塁のチャンスを作ると、村上選手の後を打つ4番のエベルソン・ペレイラ選手の3ランホームランを呼び込みました。

5回の第3打席ではライトフライに打ち取られますが、3-8と5点ビハインドの最終9回、2アウト1塁から訪れた第4打席で快音。レイズ4番手のヨエンドリス・ゴメス投手が投じた2球目、94.1マイル(約151.4キロ)のストレートを完璧に捉え、ライトポール際に飛び込む今季5号2ランを放ちました。

9回の反撃及ばずチームは敗れましたが、村上選手に9試合ぶりの一発が飛び出しています。