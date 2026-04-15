日本クラウン、昭和歌謡復刻シリーズ第5弾。 坂本竜彦、ザ・レンジャーズ、有馬竜之介ら全40作品を一挙配信解禁
日本クラウンからリリースされた昭和レトロな歌謡曲を復刻するプロジェクト「昭和歌謡復刻シリーズ」の第6弾が、本日4月15日より配信解禁された。
「昭和歌謡復刻シリーズ」は、日本クラウンが1963年（昭和38年）の創立以来、リリースした多くの歌謡曲の中から、歌謡曲がミュージックシーンの中心的存在だった昭和40〜50年代の作品に焦点をあて、配信商品として復刻するアーカイブプロジェクト。
今回配信解禁されたのは、高木たかし「東京・ア・ゴーゴー」、ザ・ジェノバ「サハリンの灯は消えず」、吉幾三「俺はぜったい！プレスリー」等、全40作品。
◆昭和レトロ 歌謡秘宝館 YouTube
https://youtube.com/@showaretrokayouhihokan
◆各音楽配信サイト
https://bio.to/showakayoufukkoku1
◆日本クラウンHP
https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/kayouhihoukan/news
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昭和歌謡復刻シリーズ 第6弾 作品一覧
■手塚しげお
「泣かせるぜ泣かせるぜ」
1.泣かせるぜ泣かせるぜ
2.空の青さに涙して
オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)5月1日
■手塚しげお
「旅愁果てなく」
1.旅愁果てなく
2.俺には次の恋がある
オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)7月1日
■手塚しげお
「重い涙」
1.重い涙
2.涙の第三国道
オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)9月1日
■手塚しげお
「歌舞伎町ブルース」
1.歌舞伎町ブルース
2.未練旅
オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)11月1日
■手塚しげお
「水のない運河」
1.水のない運河
2.すべてを捨てても
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)5月1日
■手塚しげお
「愛すればこそ」
1.愛すればこそ
2.忘れた花
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)11月1日
■手塚しげお
「青い実のうた」
1.青い実のうた
2.わるかったね
オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)8月1日
■高木たかし
「故郷のお母さん」
1.故郷のお母さん
2.星の中の湖
オリジナルリリース日：1963年(昭和38年)12月10日
■高木たかし
「母さんの夢」
1.母さんの夢
2.夢をさがしに旅に出た
オリジナルリリース日：1964年(昭和39年)3月1日
■高木たかし
「母にも云えず」
1.母にも云えず
2.なみだ星
オリジナルリリース日：1964年(昭和39年)6月1日
■高木たかし
「きれいな人の白い指」
1.きれいな人の白い指
2.横目と横目
オリジナルリリース日：1964年(昭和39年)9月1日
■高木たかし
「君の町」
1.君の町(高木たかし)
2.九十九島恋しや(高石かつ枝)
オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)1月1日
■高木たかし
「青い俺たち」
1.青い俺たち
2.泣かないよ
オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)3月1日
■高木たかし
「東京ッぺ」
1.東京ッぺ
2.月曜の湖
オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)6月1日
■高木たかし
「東京の夕焼け」
1.東京の夕焼け
2.雪山に祈る
オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)8月1日
■高木たかし
「俺の涙とあの娘の涙」
1.俺の涙とあの娘の涙
2.恋のエレキ
オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)10月1日
■高木たかし
「東京・ア・ゴーゴー」
1.東京・ア・ゴーゴー
2.悪かったのは君なんだ
オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)1月1日
■高木たかし
「涙のドラム」
1.涙のドラム
2.君だけ好きさ
オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)6月1日
■高木たかし
「初恋かなし」
1.初恋かなし
2.銀座しぐれ
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)1月1日
■唱田久美子/ダニー飯田とパラダイスキング
「恋のオカリナ」
1.恋のオカリナ
2.遠くで愛して
オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)9月10日
■ダニー飯田とパラダイスキング
「ひかげ者」
1.ひかげ者
2.土曜はきらい
オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)12月1日
■ダニー飯田とパラダイスキング
「星空のアイドル」
1.星空のアイドル
2.すずらん
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)4月1日
■十田敬三・光田好男・唱田久美子・ダニー飯田とパラダイスキング
「辛い別れ」
1.辛い別れ(十田敬三/ダニー飯田とパラダイスキング)
2.好きなのよ(光田好男 唱田久美子/ダニー飯田とパラダイスキング)
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)9月1日
■ダニー飯田とパラダイスキング
「ロマンチカ・ラ・神戸」
1.ロマンチカ・ラ・神戸
2.ユメ・夢・ゆめ
オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)4月1日
■ダニー飯田とパラダイスキング
「銀の夜」
1.銀の夜
2.出稼ぎのうた
オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)2月1日
■美樹克彦
「大巨獣ガッパ」
1.大巨獣ガッパ(美樹克彦)
2.がんばれ仔ガッパ(ダニー飯田とパラダイスキング)
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)4月10日
■ザ・ハングリィ・ボーイズ
「星降る渚」
1.星降る渚
2.くよくよするなよ ※未配信
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)6月10日
■ザ・ハングリィ・ボーイズ
「涙が出るのさ」
1.涙が出るのさ
2.真赤な夕焼け
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)3月1日
■ザ・ハングリィ・ボーイズ
「勉強セー」
1.勉強セー
2.学校は出たけれど
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)5月10日
■ザ・ハングリィ・ボーイズ
「今、君はここにいる」
1.今、君はここにいる
2.銀のペンダント
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)11月1日
■ザ・ジェノバ
「サハリンの灯は消えず」
1.サハリンの灯は消えず
2.ダイヤの涙
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)2月1日
■ザ・ジェノバ
「いとしのドーチカ」
1.いとしのドーチカ
2.別れた湖
オリジナルリリース日：1968年5(昭和43年)月1日
■ザ・ジェノバ
「さよならサハリン」
1.さよならサハリン
2.想い出のムーン・ストーン
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)7月1日
■ミッキー・カーチスとザ・サムライズ
「風船」
1.風船
2.雨のプロムナード
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)10月10日
■ミッキー・カーチスとザ・サムライズ
「太陽のパタヤ」
1.太陽のパタヤ
2.夏の夢
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)4月1日
■ドゥーディ・ランブラーズ
「真赤なリボンとおさげのあの娘」
1.真赤なリボンとおさげのあの娘
2.戦いは一度でいい
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)6月10日
■出光功
「想い出の赤いパラソル」
1.想い出の赤いパラソル
2.涙でかれた花
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)5月1日
■山岡英二
「恋人は君ひとり」
1.恋人は君ひとり
2.愛の航跡
オリジナルリリース日：1973年(昭和48年)3月1日
■山岡英二
「君は無敵の三冠王」
1.君は無敵の三冠王
2.人生ホームラン
オリジナルリリース日：1973年(昭和48年)10月20日
■吉幾三
「俺はぜったい！プレスリー」
1.俺はぜったい！プレスリー
2.青春荘
オリジナルリリース日：1977年(昭和52年)11月25日