日本クラウンからリリースされた昭和レトロな歌謡曲を復刻するプロジェクト「昭和歌謡復刻シリーズ」の第6弾が、本日4月15日より配信解禁された。

「昭和歌謡復刻シリーズ」は、日本クラウンが1963年（昭和38年）の創立以来、リリースした多くの歌謡曲の中から、歌謡曲がミュージックシーンの中心的存在だった昭和40〜50年代の作品に焦点をあて、配信商品として復刻するアーカイブプロジェクト。

今回配信解禁されたのは、高木たかし「東京・ア・ゴーゴー」、ザ・ジェノバ「サハリンの灯は消えず」、吉幾三「俺はぜったい！プレスリー」等、全40作品。

◆昭和レトロ 歌謡秘宝館 YouTube

https://youtube.com/@showaretrokayouhihokan

◆各音楽配信サイト

https://bio.to/showakayoufukkoku1

◆日本クラウンHP

https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/kayouhihoukan/news

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昭和歌謡復刻シリーズ 第6弾 作品一覧

■手塚しげお

「泣かせるぜ泣かせるぜ」

1.泣かせるぜ泣かせるぜ

2.空の青さに涙して

オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)5月1日

■手塚しげお

「旅愁果てなく」

1.旅愁果てなく

2.俺には次の恋がある

オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)7月1日

■手塚しげお

「重い涙」

1.重い涙

2.涙の第三国道

オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)9月1日

■手塚しげお

「歌舞伎町ブルース」

1.歌舞伎町ブルース

2.未練旅

オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)11月1日

■手塚しげお

「水のない運河」

1.水のない運河

2.すべてを捨てても

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)5月1日

■手塚しげお

「愛すればこそ」

1.愛すればこそ

2.忘れた花

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)11月1日

■手塚しげお

「青い実のうた」

1.青い実のうた

2.わるかったね

オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)8月1日

■高木たかし

「故郷のお母さん」

1.故郷のお母さん

2.星の中の湖

オリジナルリリース日：1963年(昭和38年)12月10日

■高木たかし

「母さんの夢」

1.母さんの夢

2.夢をさがしに旅に出た

オリジナルリリース日：1964年(昭和39年)3月1日

■高木たかし

「母にも云えず」

1.母にも云えず

2.なみだ星

オリジナルリリース日：1964年(昭和39年)6月1日

■高木たかし

「きれいな人の白い指」

1.きれいな人の白い指

2.横目と横目

オリジナルリリース日：1964年(昭和39年)9月1日

■高木たかし

「君の町」

1.君の町(高木たかし)

2.九十九島恋しや(高石かつ枝)

オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)1月1日

■高木たかし

「青い俺たち」

1.青い俺たち

2.泣かないよ

オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)3月1日

■高木たかし

「東京ッぺ」

1.東京ッぺ

2.月曜の湖

オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)6月1日

■高木たかし

「東京の夕焼け」

1.東京の夕焼け

2.雪山に祈る

オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)8月1日

■高木たかし

「俺の涙とあの娘の涙」

1.俺の涙とあの娘の涙

2.恋のエレキ

オリジナルリリース日：1965年(昭和40年)10月1日

■高木たかし

「東京・ア・ゴーゴー」

1.東京・ア・ゴーゴー

2.悪かったのは君なんだ

オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)1月1日

■高木たかし

「涙のドラム」

1.涙のドラム

2.君だけ好きさ

オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)6月1日

■高木たかし

「初恋かなし」

1.初恋かなし

2.銀座しぐれ

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)1月1日

■唱田久美子/ダニー飯田とパラダイスキング

「恋のオカリナ」

1.恋のオカリナ

2.遠くで愛して

オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)9月10日

■ダニー飯田とパラダイスキング

「ひかげ者」

1.ひかげ者

2.土曜はきらい

オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)12月1日

■ダニー飯田とパラダイスキング

「星空のアイドル」

1.星空のアイドル

2.すずらん

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)4月1日

■十田敬三・光田好男・唱田久美子・ダニー飯田とパラダイスキング

「辛い別れ」

1.辛い別れ(十田敬三/ダニー飯田とパラダイスキング)

2.好きなのよ(光田好男 唱田久美子/ダニー飯田とパラダイスキング)

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)9月1日

■ダニー飯田とパラダイスキング

「ロマンチカ・ラ・神戸」

1.ロマンチカ・ラ・神戸

2.ユメ・夢・ゆめ

オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)4月1日

■ダニー飯田とパラダイスキング

「銀の夜」

1.銀の夜

2.出稼ぎのうた

オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)2月1日

■美樹克彦

「大巨獣ガッパ」

1.大巨獣ガッパ(美樹克彦)

2.がんばれ仔ガッパ(ダニー飯田とパラダイスキング)

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)4月10日

■ザ・ハングリィ・ボーイズ

「星降る渚」

1.星降る渚

2.くよくよするなよ ※未配信

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)6月10日

■ザ・ハングリィ・ボーイズ

「涙が出るのさ」

1.涙が出るのさ

2.真赤な夕焼け

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)3月1日

■ザ・ハングリィ・ボーイズ

「勉強セー」

1.勉強セー

2.学校は出たけれど

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)5月10日

■ザ・ハングリィ・ボーイズ

「今、君はここにいる」

1.今、君はここにいる

2.銀のペンダント

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)11月1日

■ザ・ジェノバ

「サハリンの灯は消えず」

1.サハリンの灯は消えず

2.ダイヤの涙

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)2月1日

■ザ・ジェノバ

「いとしのドーチカ」

1.いとしのドーチカ

2.別れた湖

オリジナルリリース日：1968年5(昭和43年)月1日

■ザ・ジェノバ

「さよならサハリン」

1.さよならサハリン

2.想い出のムーン・ストーン

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)7月1日

■ミッキー・カーチスとザ・サムライズ

「風船」

1.風船

2.雨のプロムナード

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)10月10日

■ミッキー・カーチスとザ・サムライズ

「太陽のパタヤ」

1.太陽のパタヤ

2.夏の夢

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)4月1日

■ドゥーディ・ランブラーズ

「真赤なリボンとおさげのあの娘」

1.真赤なリボンとおさげのあの娘

2.戦いは一度でいい

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)6月10日

■出光功

「想い出の赤いパラソル」

1.想い出の赤いパラソル

2.涙でかれた花

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)5月1日

■山岡英二

「恋人は君ひとり」

1.恋人は君ひとり

2.愛の航跡

オリジナルリリース日：1973年(昭和48年)3月1日

■山岡英二

「君は無敵の三冠王」

1.君は無敵の三冠王

2.人生ホームラン

オリジナルリリース日：1973年(昭和48年)10月20日

■吉幾三

「俺はぜったい！プレスリー」

1.俺はぜったい！プレスリー

2.青春荘

オリジナルリリース日：1977年(昭和52年)11月25日