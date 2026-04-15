TOMORROW X TOGETHER、＜2026 TXT MOA CON IN JAPAN＞愛知公演のライブビューイング実施決定
TOMORROW X TOGETHERがデビュー7周年を記念して、MOA(※ファンの呼称)のためのスペシャルコンサート＜2026 TXT MOA CON IN JAPAN＞を4都市8公演で開催する。その皮切りとなる愛知・IGアリーナより5月24日公演が、全国映画館で同時に楽しめるライブビューイング実施されることが決定した。
同スペシャルコンサートでは、バンドによるライブ演奏に加え、メンバーのソロ曲カバーや7年間の軌跡を辿るセットリストが予定されている。その迫力と臨場感が全国映画館でリアルタイムに楽しむことが可能だ。さらに、来場者特典としてオリジナルポストカードセットの配布が予定されている。
(P)&(C) BIGHIT MUSIC
■＜2026 TXT MOA CON IN JAPAN＞ライブビューイング
上映開始：2026年5月24日(日)16:00
全国劇場にてライブビューイング実施
本会場：愛知・IGアリーナ
※上映開始時間は変更になる場合がございます。
ライブビューイング公式サイト：https://txt-2026-moa-con-in-japan-liveviewing.com
▼チケット
5,500円(指定/税込)
枚数制限：お一人様4枚まで
来場者特典：オリジナルポストカード(2枚セット／全5種ランダム)
※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。
※別途プレイガイド手数料がかかります。
※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。
※条例により、年齢による入場制限がある地域がございます。ご購入前に必ずご確認ください(大阪府の劇場は16歳未満の方は上映終了時刻が19:00を過ぎる回は保護者同伴に限り入場可)。
【ファンクラブ先行抽選予約 MOA Membership(JP)先行】
受付期間：4月15日(水)12:00〜4月19日(日)23:59
URL：https://txt-official.jp/ticket/0f3e61376fdf
【プレリクエスト先行抽選予約】
期間：4月15日(水)12:00〜4月19日(日)23:59
URL：https://l-tike.com/txt-2026_moa_con_in_japan-lv/
【プレリクエスト先着(先着順※無くなり次第終了)】
期間：5月19日(火)18:00〜5月21日(木)22:00
URL：https://l-tike.com/txt-2026_moa_con_in_japan-lv/
主催：HYBE JAPAN
企画：BIGHIT MUSIC
配給：エイベックス・フィルムレーベルズ
© BIGHIT MUSIC / HYBE JAPAN. All Rights Reserved.
（問）チケット販売：ローソンチケットインフォメーション https://faq.l-tike.com/
（問）ライブビューイング：https://supportform.jp/event/
■8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』
予約販売：2026年3月3日(火) 11:00開始
韓国発売日：2026年4月13日(月)
日本発売日：2026年4月14日(火) (※日本お届け日)
※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※日本発売日は日本のお客様へのお届け日を基準としております。
▶『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』
計3形態(HUNGER / TENSION / ANXIETY Ver.)
3,190円(税込) / 2,900円(税抜)
▶『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (THORN Ver.)』
計5形態 (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN, HUENINGKAI)
2,310円(税込) /2,100円(税抜)
▶『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (PPULBATU Ver.)(Weverse Albums ver.)』
計5形態(CHOI YONG MEONG, HWANG CHOON, BAMGEUT, DA-GO-NYANG, HHM NYA RING)
2,090円(税込) /1,900円(税抜)
▶『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (Photocard Case Ver.)』
計4形態(THORN / HUNGER / TENSION / ANXIETY Ver.)
2,860円(税込) /2,600円(税抜)
●CDセット販売と購入制限
▶『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (Japan exclusive)』
3形態(HUNGER / TENSION / ANXIETY Ver.)セット、もしくは単品(3形態中ランダム1形態)にてご予約いただけます。
▶『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (THORN Ver.)』
5形態セット、もしくは単品(5形態中ランダム1形態) にてご予約いただけます。
▶『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (PPULBATU Ver.)(Weverse Albums ver.)』
5形態セット、もしくは単品(5形態中ランダム1形態)にてご予約いただけます。
▶『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (Photocard Case Ver.)』
4形態セット、もしくは単品(4形態中ランダム1形態)にてご予約いただけます。
※お一人様1会計につき、セット商品は5点まで、単品商品は10点までご購入可能です。
●CD購入特典：応募抽選用シリアルナンバー
CD1枚ご購入につき、応募抽選用シリアルナンバーを1つ差し上げます。
対象商品(※下記2形態以外は対象外です)
『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (Japan exclusive)』
『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (THORN Ver.)』
※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。
※3形態セット購入の場合は「応募抽選用シリアルナンバー」を3つ、5形態セットの場合は5つ差し上げます。
●ショップ別購入特典
▼『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (Japan exclusive)』
◯TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
・3形態セット購入特典 : フォトカード(5枚セット)+台紙付きビジュアルカード 1枚
・単品(3形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード(全5種のうちランダム1種)
◯UNIVERSAL MUSIC STORE
・3形態セット購入特典 : フォトカード(5枚セット)+ロゴ箔押しフォトカード 1枚
・単品(3形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード(全5種のうちランダム1種)
▼『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (THORN Ver.)』
◯TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
・5形態セット購入特典 : フォトカード(5枚セット)+クリアフォトカードケース 1枚
・単品(5形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード(全5種のうちランダム1種)
◯UNIVERSAL MUSIC STORE
・5形態セット購入特典 : フォトカード(5枚セット)+ロゴステッカーシート 1枚
・単品(5形態中ランダム1形態)購入特典 :フォトカード(全5種のうちランダム1種)
▼『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (PPULBATU Ver.)(Weverse Albums ver.)』
◯TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
・5形態セット購入特典 : フォトカード(5枚セット)
・単品(5形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード(全5種のうちランダム1種)
◯UNIVERSAL MUSIC STORE
・5形態セット購入特典 : フォトカード(5枚セット)
・単品(5形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード(全5種のうちランダム1種)
▼『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (Photocard Case Ver.)』
◯TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
・4形態セット購入特典 : フォトカード(全1種)
◯UNIVERSAL MUSIC STORE
・4形態セット購入特典 : フォトカード(全1種)
※『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (Photocard Case Ver.)』の単品特典はございません。
※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。
※CDを1枚ずつ単品で購入されてもセット購入特典は付きませんのでご注意ください。
※各ショップ毎に、セット購入特典と単品購入特典のフォトカードの絵柄は同一です。
※TOMORROW X TOGETHER Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREでは特典の絵柄が異なります。
※絵柄は後日発表いたします。
●店舗別購入特典
TOWER RECORDSとHMVで下記対象商品をいずれか1枚ご購入いただくと各店舗のオリジナル特典を1つ差し上げます。
▼『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』
・TOWER RECORDS：フォトカード1枚(全5種のうちランダム1種)
・HMV：フォトカード1枚(全5種のうちランダム1種)
※TOWER RECORDSとHMVの絵柄は異なります。
▼『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (THORN Ver.)』
・TOWER RECORDS：フォトカード1枚(全5種のうちランダム1種)
・HMV：フォトカード1枚(全5種のうちランダム1種)
※TOWER RECORDSとHMVの絵柄は異なります。
※絵柄については後日お知らせいたします
●予約サイト
▼『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』
◯TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
・3形態セット：https://go.weverse.io/qt3S/nh7ygz2n
・単品ランダム：https://go.weverse.io/qt3S/g8ampfuc
◯UNIVERSAL MUSIC STORE
・3形態セット：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/d2ce22401/
・単品ランダム：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/hybj2079/
▼『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (THORN Ver.)』
◯TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
・5形態セット：https://go.weverse.io/qt3S/x05dd4ci
・単品ランダム：https://go.weverse.io/qt3S/zo9hv3gb
◯UNIVERSAL MUSIC STORE
・5形態セット：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/d2ce22402/
・単品ランダム：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/hybj2080/
▼『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (PPULBATU Ver.)(Weverse Albums ver.)』
◯TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
・5形態セット：https://go.weverse.io/qt3S/3iqf416b
・単品ランダム：https://go.weverse.io/qt3S/3t8l4vp2
◯UNIVERSAL MUSIC STORE
・5形態セット：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/d2ze1297/
・単品ランダム：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/hybj2081/
▼『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (Photocard Case Ver.)』
◯TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
・4形態セット：https://go.weverse.io/qt3S/bo1lk36m
・単品ランダム：https://go.weverse.io/qt3S/kgdekegk
◯UNIVERSAL MUSIC STORE
・4形態セット：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/d2ze1298/
・単品ランダム：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/hybj2082/
◯TOWER RECORD
・全形態まとめ：https://tower.jp/article/feature_item/2026/03/03/1001
◯HMV
・全形態まとめ：https://www.hmv.co.jp/news/article/260225136/
（問）Weverse カスタマーセンター：https://help.weverse.io/weverse/?language=ja
（問）UNIVERSAL MUSIC STORE ANNEXカスタマー・サポート(旧サイト)
・よくあるご質問：https://store-annex.universal-music.co.jp/s/qa/
・お問い合わせ：https://store-annex.universal-music.co.jp/InquiryInput.jsp
■＜2026 TXT MOA CON IN JAPAN＞
【愛知公演】
5月23日(土) IGアリーナ
open15:30 / start17:00
5月24日(日) IGアリーナ
open14:30 / start16:00
【千葉公演】
5月27日(水) LaLa arena TOKYO-BAY
open18:00 / start19:00
5月28日(木) LaLa arena TOKYO-BAY
open17:00 / start18:00
【福岡公演】
6月16日(火) マリンメッセ福岡 A館
open17:30 / start19:00
6月17日(水) マリンメッセ福岡 A館
open16:30 / start18:00
【兵庫公演】
6月23日(火) GLION ARENA KOBE
open18:00 / start19:00
6月24日(水) GLION ARENA KOBE
open17:00 / start18:00
▼チケット
・指定席：16,000円(税込)
・プレミアムシート (アップグレードチケット)MOA Membership限定：27,000円(税込)
※指定席16,000円＋アップグレードチケット11,000円
※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。
※別途プレイガイド手数料がかかります。
※プレミアムシートの一般販売予定はございません。
※各チケットの注意事項および詳細は特設サイトにてご確認ください。
▼＜2026 TXT MOA CON IN JAPAN＞特設サイト
https://www.hybejapan.events/txt/2026_moa_con_in_japan
関連リンク
◆TOMORROW X TOGETHER 日本公式サイト
◆TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL X
◆TOMORROW X TOGETHER JAPAN OFFICIAL X
◆TOMORROW X TOGETHER Member X
◆TOMORROW X TOGETHER Instagram
◆TOMORROW X TOGETHER TikTok
◆TOMORROW X TOGETHER Facebook
◆TOMORROW X TOGETHER YouTube