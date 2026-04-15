QOOPIEが、初のフルアルバム『FUNK HIGHWAY』を本日リリースした。

本作は、すでに発表済みの「Naked」、「DANG」、「MOONLIGHT」、「ROUTE19」、そして初のボーカル曲「TOKIMEKI (with Satsuki Teramoto)」に加えて、疾走感あふれるファンクチューン「Stonehead」、リズミカルかつメロディアスな「Amber」などの新曲を含めた幅広い音楽性が凝縮された11曲が収録されている。また、3月11日にアルバムから先行配信されたBlack petrolのフロントマン・SOMAOTAをfeat.した「Stay or Play (with SOMAOTA)」も収録される。ファンキーで躍動感のあるQOOPIEのサウンドに軽やかなSOMAOTAのラップが絡み合うミクスチャーチューンで、本日21時にMVも公開となる。

https://youtu.be/lY4mgkVC-q0

◆ ◆ ◆

◾️QOOPIE コメント

QOOPIEの初のフルアルバム『FUNK HIGHWAY』をリリースします。

どんな楽曲なら、オーディエンスにより楽しんでもらえるのか。辿り着いたのが、バンドならではのグルーヴの中で、ファンクと歌心を融合させる演奏でした。メロディがあることだけが歌心だとは思いません。ギターのカッティング、ベースのドライブ、ドラムのビート。フレーズ一つ一つが思わず口ずさみたくなるような、そんな歌心を宿した楽曲にすることを軸に、制作を進めました。ボーカルがいるかいないかは、音楽を形作る一要素でしかありません。音楽の価値は、人の心が動いたかどうかだと思います。

“インスト・バンド”という形態が日本でもっと当たり前の存在になっていく。その一端を担えたらと思っています。

◆ ◆ ◆

また、1stフルアルバム発売に際して東京・大阪にて＜Floor One Man Live Tour＞も決定している。すでに東京公演はソールドアウト、大阪公演も残り若干数となっている。

◾️＜1st Full Album『FUNK HIGHWAY』 Release Tour 2026 “FLOOR ONE MAN LIVE”＞ 東京公演 : 2026年4月15日（水）東京・新代田FEVER 開場18:30 開演19:00 ＊SOLD OUT

大阪公演 : 2026年4月29日（水・祝）大阪・心斎橋CONPASS 開場17:30 開演18:00

＜チケット情報＞

一般発売 : 2026年3月22日（日）am10:00〜

https://eplus.jp/qoopie/

http://l-tike.com/qoopie/

https://w.pia.jp/t/qoopie/

◾️1stアルバム『FUNK HIGHWAY』

2026年4月15日（水）リリース

CD商品URL：https://tower.jp/article/feature_item/2026/02/03/0101 NCS-10338 2,970円（税込）

流通：全国TOWER RECORDS限定作品

発売・販売元：QOOPIE ▼収録曲

Stonehead

AHA (with SOMAOTA)

Naked

Stay or Play? (with SOMAOTA)

MOONLIGHT

Amber

DANG

LIT

TOKIMEKI (with Satsuki Teramoto)

ROUTE 19

VAN (Live Version) ＊CDのみ収録

*M11 CDのみのボーナストラック

◾️ライブ出演情報 ◆＜NO WORDS NEEDED 2026＞

日時 : 2026年5月3日（日）開場11:30 開演:12:00

会場 : 名古屋JAMMIN’ ◆＜FREE THROW Vol.147 -FREE THROW 20th Anniversary-＞

日時 : 2026年5月9日（土）17:00〜23:00

会場 : 東京・下北沢 BASEMENTBAR＆THREE ◆＜INSTRU麺TAL＞

日時 : 2026年5月17日（日）開場15:30 開演16:00

会場 : 石巻 BLUE RESISTANCE