『魔女と傭兵』TVアニメ化決定 日本テレビ系にて2027年放送 キャストは坂泰斗＆早見沙織
シリーズ累計発行部数150万部突破の傑作バトルハイファンタジー『魔女と傭兵』のTVアニメ化が決定。日本テレビ系にて2027年より全国放送される。この度、ティザービジュアル、ティザーPV、メインキャラ設定、スタッフ＆キャスト情報が一挙解禁された。
【動画】アニメ『魔女と傭兵』ティザーPV 本格派バトル＆ハイファンタジー
本作は、WEB小説投稿サイト発、シリーズ累計発行部数150万部突破のバトルハイファンタジー。互いに敵対関係だった「孤独な魔女」と「孤高の傭兵」激闘の出会いを果たした2人が、生きる場所を求め、共に未知の大地へと歩み出す。そこに待つのは安寧か、それとも波乱か――。最凶と最強、異質と異端。似て非なる2人が切り拓く、帰還なき未知への旅を描く。監督・江崎慎平×シリーズ構成・谷村大四郎×制作・エイトビットのタッグが贈る本格派バトル＆ハイファンタジー作品が始動する。
『魔術』や『魔獣』が失われた大陸。その地で唯一、魔術を操れる得体の知れない恐怖の象徴――『魔女』。人々に恐れられ、忌み嫌われるその存在を討つべく、討伐隊に参加していた孤高の傭兵・ジグ＝クレインは、森の奥深くで『沈黙の魔女』シアーシャと出会う。
両者の壮絶なる殺し合いは傭兵の勝利によって幕を閉じると思われた。だがその幕切れ、魔女は傭兵にとある依頼を申し込む。「あなたに私の護衛を依頼します。私を、誰にも追われない場所まで連れて行ってください」。『孤独な魔女』と『孤高の傭兵』似て非なる2人の、生きる場所を求めた帰還なき旅が、いま始まる。
非常に高い戦闘力と強靭な肉体を持つ凄腕の傭兵・ジグ＝クレイン役を務めるのは坂泰斗。坂は「『魔女と傭兵』、英雄などでは無いはみ出し者の2人が織りなす、ダークで重厚、静かで何処か儚げな物語を是非お楽しみに」とコメントを寄せた。
『沈黙の魔女』と呼ばれ、恐れられていた異質の存在のシアーシャを演じるのは早見沙織。早見は「最初に原作に触れたとき、重厚さ、繊細さ、かつふわっと抜け感もある内容に惹きこまれました。収録では、丁寧に、緻密に、それぞれのキャラクターの表現を重ねていく大変濃密な時間を過ごしています」とコメントしている。
また、公式サイト内SPECIALページ・YouTube（バンダイナムコフィルムワークスチャンネル）では、原作者監修書き下ろしボイスドラマを4月15日より定期的に公開。アニメに先駆けて、ジグとシアーシャが織り成す会話劇を楽しむことが出来る。さらに、同じく公式サイト内SPECIALページにて原作者監修書き下ろしショートストーリーの配信も決定した。
TVアニメ『魔女と傭兵』は日本テレビ系にて2027年全国放送。
※坂泰斗、早見沙織のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■坂泰斗（ジグ＝クレイン役）
「ジグ=クレイン」役を務めさせて頂きます、坂 泰斗です。傭兵として世界を渡り歩き合理的に生き残る術を身につけてきたジグと、長い年月を過ごしながらも迫害を受け1人きりで隠れて生きてきたシアーシャ。そんな2人の物語は壮絶な「殺し合い」から始まります。
「魔女と傭兵」、英雄などでは無いはみ出し者の2人が織りなす、ダークで重厚、静かで何処か儚げな物語を是非お楽しみに。
■早見沙織（シアーシャ役）
シアーシャの声を担当させていただきます。最初に原作に触れたとき、重厚さ、繊細さ、かつふわっと抜け感もある内容に惹きこまれました。収録では、丁寧に、緻密に、それぞれのキャラクターの表現を重ねていく大変濃密な時間を過ごしています。ひとつひとつ集中して、楽しみながら臨んでいきたいと思っております。
ジグとシアーシャ、2人の関係がどのように変化していくのか、ご注目いただけると嬉しいです。アニメーションで描かれる「魔女と傭兵」の世界を、みなさまぜひご堪能ください。
【動画】アニメ『魔女と傭兵』ティザーPV 本格派バトル＆ハイファンタジー
本作は、WEB小説投稿サイト発、シリーズ累計発行部数150万部突破のバトルハイファンタジー。互いに敵対関係だった「孤独な魔女」と「孤高の傭兵」激闘の出会いを果たした2人が、生きる場所を求め、共に未知の大地へと歩み出す。そこに待つのは安寧か、それとも波乱か――。最凶と最強、異質と異端。似て非なる2人が切り拓く、帰還なき未知への旅を描く。監督・江崎慎平×シリーズ構成・谷村大四郎×制作・エイトビットのタッグが贈る本格派バトル＆ハイファンタジー作品が始動する。
両者の壮絶なる殺し合いは傭兵の勝利によって幕を閉じると思われた。だがその幕切れ、魔女は傭兵にとある依頼を申し込む。「あなたに私の護衛を依頼します。私を、誰にも追われない場所まで連れて行ってください」。『孤独な魔女』と『孤高の傭兵』似て非なる2人の、生きる場所を求めた帰還なき旅が、いま始まる。
非常に高い戦闘力と強靭な肉体を持つ凄腕の傭兵・ジグ＝クレイン役を務めるのは坂泰斗。坂は「『魔女と傭兵』、英雄などでは無いはみ出し者の2人が織りなす、ダークで重厚、静かで何処か儚げな物語を是非お楽しみに」とコメントを寄せた。
『沈黙の魔女』と呼ばれ、恐れられていた異質の存在のシアーシャを演じるのは早見沙織。早見は「最初に原作に触れたとき、重厚さ、繊細さ、かつふわっと抜け感もある内容に惹きこまれました。収録では、丁寧に、緻密に、それぞれのキャラクターの表現を重ねていく大変濃密な時間を過ごしています」とコメントしている。
また、公式サイト内SPECIALページ・YouTube（バンダイナムコフィルムワークスチャンネル）では、原作者監修書き下ろしボイスドラマを4月15日より定期的に公開。アニメに先駆けて、ジグとシアーシャが織り成す会話劇を楽しむことが出来る。さらに、同じく公式サイト内SPECIALページにて原作者監修書き下ろしショートストーリーの配信も決定した。
TVアニメ『魔女と傭兵』は日本テレビ系にて2027年全国放送。
※坂泰斗、早見沙織のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■坂泰斗（ジグ＝クレイン役）
「ジグ=クレイン」役を務めさせて頂きます、坂 泰斗です。傭兵として世界を渡り歩き合理的に生き残る術を身につけてきたジグと、長い年月を過ごしながらも迫害を受け1人きりで隠れて生きてきたシアーシャ。そんな2人の物語は壮絶な「殺し合い」から始まります。
「魔女と傭兵」、英雄などでは無いはみ出し者の2人が織りなす、ダークで重厚、静かで何処か儚げな物語を是非お楽しみに。
■早見沙織（シアーシャ役）
シアーシャの声を担当させていただきます。最初に原作に触れたとき、重厚さ、繊細さ、かつふわっと抜け感もある内容に惹きこまれました。収録では、丁寧に、緻密に、それぞれのキャラクターの表現を重ねていく大変濃密な時間を過ごしています。ひとつひとつ集中して、楽しみながら臨んでいきたいと思っております。
ジグとシアーシャ、2人の関係がどのように変化していくのか、ご注目いただけると嬉しいです。アニメーションで描かれる「魔女と傭兵」の世界を、みなさまぜひご堪能ください。