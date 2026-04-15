三月のパンタシアが、新曲「風、光る。」を本日配信リリースした。本楽曲は、崩壊学園11周年タイアップ テーマソングとなっている。

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◾️みあ コメント

「風、光る。」は、世界の残酷さや不条理さに直面しながらも、痛みとともに歩んでいく、そんな決意を明るく表現した楽曲です。

強くなんてない。まだ自信もない。でも自分の生きてきた道のりは決して否定したくない。

きらきらとした希望の光を帯びた風をまとって、一歩踏み出す勇気を歌いました。

そして、三月のパンタシア初のプラネタリウムライブの開催が決定しました。

プラネタリウムライブ、というとしっとり聴き入るようなイメージかもしれません。三パシが準備しているものはかなり違います。

ある少女の青春の記憶にダイブし、その喜怒哀楽を新しい形で追体験してもらいます。ぜひとも物語を体感しにきてね。

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またリリースにあわせて、公式YouTubeにてMVも公開されている。

https://youtu.be/_U3bpLgHbyU

さらに、8月27日・28日に、神奈川・コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMAにて初のプラネタリウムライブ＜三月のパンタシア：LIVE EXPERIENCE of DYNAVISION-LED＞の開催が決定した。みあが紡ぐ繊細な歌詞や楽曲の世界を、圧倒的な迫力の全天周映像で視覚化する特別なプラネタリウムライブ2デイズになるという。チケットは、4月18日10時よりFC会員限定の先行受付がスタートする。

◾️「風、光る。」

2026年4月15日（水）リリース

配信：https://3pasi.lnk.to/Springbreeze_Shines

※崩壊学園11周年タイアップ テーマソング ▼クレジット

作詞：みあ / 作曲：sabio / 編曲：sabio, 堀江晶太

Vocals： みあ

Guitars & Bass： 堀江晶太

Drums： ゆーまお

All Other Instruments & Programming： sabio

◾️＜三月のパンタシア：LIVE EXPERIENCE of DYNAVISION-LED＞ 出演：三月のパンタシア

日程：2026年8月27日（木）・28日（金）

時間：1st Stage 18:30開演（18:00開場）/ 2nd Stage 20:30開演（20:00開場）※両日同じ

料金：一律 8,800円（税込）

場所：コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA(横濱ゲートタワー2F)

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariayokohama/access/ ＜チケット販売情報＞

・三月のパンタシア 公式ファンクラブ「三月のナイショ話倶楽部」会員先行受付（抽選）

受付期間：2026年4月18日（土）10時00分〜4月26日（日）23時59分

※本先行受付は「三月のナイショ話倶楽部(以下：FC)」会員のみご応募いただけます

※FC会員先行販売のチケットは、グッズ付きチケットとなります

FC「三月のナイショ話倶楽部」URL：https://fanicon.net/fancommunities/3355 ＜FC会員先行販売グッズ付きチケットに関して＞

※グッズ内容 / デザインは全公演共通の予定です

※グッズは公演当日(入場時を予定)にお渡しします。後日のお渡しや、個別発送対応は行いません

※複数公演のチケットをお持ちの方は、各入場時に都度お渡しします ・ticket board先行受付（抽選）

受付期間：2026年5月16日（土）10時00分〜5月24日（日）23時59分

※本先行受付はticket boardにご登録いただければどなた様でもご応募いただけます(登録無料)

受付URL：https://ticket.tickebo.jp/sn/phantasia_led_tb ・一般販売（先着）

2026年6月6日（土）10時00分〜 ※予定枚数に達し次第受付を終了します

受付URL：https://ticket.tickebo.jp/sn/phantasia_led_ip ＜注意事項＞

※先行受付/一般販売いずれの場合も、特設サイトに記載されている注意事項を必ずご確認の上お申込みください

※全公演へのチケットお申込可能 / お1人様各公演4枚までお申込可能

※ticket boardをご利用いただくために会員登録(無料)が必要です

※ticket boardに記載の応募規定(枚数/席種等)及び、申込に際しての注意事項をご確認の上ご応募下さい

◾️『三月のパンタシアLIVE2021 -物語はまだまだ続いていく-』

2026年3月4日（水）リリース ▼収録曲

01 101

02 ピンクレモネード

03 フェアリーテイル

04 恋はキライだ

05 パインドロップ

06 キミといた夏

07 夜光

08 ミッドナイトブルー

09 day break

10 はじまりの速度

11 青春なんていらないわ

12 醒めないで、青春

13 幸福なわがまま

14 三月がずっと続けばいい

15 ランデヴー

16 たべてあげる

17 幸せのありか

18 街路、ライトの灯りだけ