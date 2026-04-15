佐々木希10年ぶりのカレンダー発売 “気まずいほど目が合いすぎる”日めくり
女優の佐々木希がデビュー20周年を記念し10年ぶりにカレンダーを発売することが決定。“目が合いすぎる”をコンセプトにした日めくり「気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり」（ワニブックス）を6月9日に発売する。
【写真】佐々木希と“目が合いすぎる”！ 見つめられてドキッとするシーンが満載
本作は2026年にデビュー20周年を迎える佐々木の10年ぶりとなるカレンダー。本作は、“目が合いすぎる”をコンセプトにした日めくり。ベッドで目覚めて「おはよう」と視線が合う瞬間や、ルームウェアでマグカップを片手に「もう、なに？」とかわいく見つめられてドキッとするシーン、さらにはバレエのレッスン前や手をつないだ瞬間など、さまざまなシチュエーションと多彩な表情が収められている。
6月6日には東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAにて発売記念イベントの開催が決定。カレンダーのお渡しや世界に1枚だけのソロチェキプレゼント、限定ボイス特典など今回だけのスペシャルな内容となっている。
佐々木は「デビュー20周年という節目に、10年ぶりとなるカレンダーを発売させていただくことになりました。今回は『佐々木希と目が合いすぎる』という、ユニークなコンセプトで撮影をしました」とコメント。「毎日ページをめくるたびに、ふと目が合って、少しでも身近に感じていただけたら嬉しいです。皆様の日常にちょっとした彩りを添えられますように」とメッセージを寄せた。
「気まずいほど、佐々木希と目が合いすぎる日めくり」は、ワニブックスより6月9日発売。
【写真】佐々木希と“目が合いすぎる”！ 見つめられてドキッとするシーンが満載
本作は2026年にデビュー20周年を迎える佐々木の10年ぶりとなるカレンダー。本作は、“目が合いすぎる”をコンセプトにした日めくり。ベッドで目覚めて「おはよう」と視線が合う瞬間や、ルームウェアでマグカップを片手に「もう、なに？」とかわいく見つめられてドキッとするシーン、さらにはバレエのレッスン前や手をつないだ瞬間など、さまざまなシチュエーションと多彩な表情が収められている。
佐々木は「デビュー20周年という節目に、10年ぶりとなるカレンダーを発売させていただくことになりました。今回は『佐々木希と目が合いすぎる』という、ユニークなコンセプトで撮影をしました」とコメント。「毎日ページをめくるたびに、ふと目が合って、少しでも身近に感じていただけたら嬉しいです。皆様の日常にちょっとした彩りを添えられますように」とメッセージを寄せた。
「気まずいほど、佐々木希と目が合いすぎる日めくり」は、ワニブックスより6月9日発売。