新日本プロレスは１５日、５・３福岡国際センター「レスリングどんたく ２０２６」でＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太選手への挑戦を予定していたＡＥＷのゲイブ・キッドが欠場することを発表した。

理由を新日本は「現地時間・４月１２日のＡＥＷカナダ・バンクーバー大会での試合中に右肩を負傷いたしました。負傷箇所の治療に専念するため、５月３日（日）福岡大会を欠場とさせていただきます」と発表した。

さらに「ゲイブ選手の試合を楽しみにされていたファンの皆様には、深くお詫び申し上げます」と謝罪し「なお、同大会における辻陽太選手の対戦相手については現在未定となります。決定次第、改めてお知らせいたします。何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます」と告知した。

◆５・３福岡大会全対戦カード

▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬ選手権

王者・辻陽太 ｖｓ 挑戦者・未定

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権

王者・成田蓮 ｖｓ 挑戦者・ボルチン・オレッグ

▼第７試合 スペシャルシングルマッチ

ウルフアロン ｖｓ ドン・ファレ

▼第６試合 １０人タッグマッチ

鷹木信悟、ドリラ・モロニー、石森太二、ロビー・エックス、永井大貴 ｖｓ カラム・ニューマン、ジェイク・リー、フランシスコ・アキラ、ジェイコブ・オースティン・ヤング、ゼイン・ジェイ

▼第５試合 タッグマッチ

ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ、海野翔太 ｖｓ チェーズ・オーエンズ、高橋裕二郎

▼第４試合 ６人タッグマッチ

後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ、松本達哉 ｖｓ ウィル・オスプレイ、ＨＥＮＡＲＥ、グレート‐Ｏ‐カーン

▼第３試合 ８人タッグマッチ

上村優也、タイチ、エル・デスペラード、ミスティコ ｖｓ 大岩陵平、ハートリー・ジャクソン、ロビー・イーグルス、藤田晃生

▼第２試合 タッグマッチ

本間朋晃、安田優虎 ｖｓ Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ、ＯＳＫＡＲ

▼第１試合 ６人タッグマッチ

矢野通、ＹＯＨ、マスター・ワト ｖｓ タイガーマスク、田口隆祐、中原大誠