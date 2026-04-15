仕事から帰宅し、リビングのドアを開けた投稿者。その瞬間、思わず「どういう状況？」と目を疑う光景が広がっていた。



【写真】普段から波乱万丈！

床には、息子が脱ぎ捨てたであろう服やランドセルが散らばっている。 ただそれらは人が横たわっているかのような形をしており、まるで息子だけが消え、衣服だけが残ったとも思える不思議な光景だ。



この投稿に対しSNSでは、「息子さん蒸発した！？」「神隠し？」といった声が寄せられ、大きな注目を浴びている。



この出来事について、投稿者のDNZKさんに話を聞いた。



ーーこの光景を見た際のご感想を。



DNZK：私はフルタイムで働いているので、ヘトヘトで仕事から帰りリビングのドアを開けたら、この光景が広がっていました。疲れが倍増しました。



ーーこうなった理由は？



DNZK：普段は歩いた道に服が順番に落ちているのですが、この日は帰ったら友達とゲームをしたくて、急いで脱いだみたいです。



ーーSNSで話題になったことに対して、お子さんの反応は？



DNZK：実は、主人や友人にはSNSに投稿してバズってしまったことを打ち明けましたが、本人には知らせていないんです。流石に記事になるのであれば伝えてみます…。



ーー他にも息子さんの面白いエピソードがあれば教えてください。



DNZK：息子は普段から行動・言動が斜め上を行ってるというか…色々と理解した上でワザとふざけます。例えば、こちらが真剣に怒っている時に、返事を全部「PayPay～」と言ってきたり、我が家は犬を飼っているのですが、「今日は犬と一緒に寝る！」と言っていたので、人間のベッドで一緒に寝ていると思って寝室のドアを開けたら、犬のケージで息子が一緒に寝てたり…毎日怒りと笑いが尽きません。



ーー投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



DNZK：我が家の何気ない日常に、皆さん面白い写真をコメ欄に残してくださったり、盛り上げてくださり、優しく温かい気持ちになりました。それから予想以上にたくさん溶け脱ぎの仲間がいて、ちょっとホッとしました。時間はかかりそうですが、ちゃんと片付けられる子になるよう諦めずに育てて行きたいと思いました。



◇ ◇



一見すると「息子が消えたのでは」と錯覚してしまう今回の光景。その正体は、ゲームをしたい一心で急いで脱いだ結果だった。 予想の斜め上をいくような行動に、思わず驚かされる。大変なことも多い子育てだが、あとから振り返ればかけがえのない思い出になっていくのだろう。



思わず困ってしまう瞬間も含めて、それが家族の時間であり、愛情なのだと感じさせられる投稿だった。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）