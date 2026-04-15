女優・足立梨花が13日、自身のインスタグラムを更新。女優に挟まれた3ショットを投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】並んでみるとやっぱ似てる 楽屋前とは思えない華やかな3ショット

足立は「蘭蘭コンビにはさんでもらいました 朗読劇でお世話になった蘭乃はなさんが観にきてくださいました」と記し、アップした写真は左に蘭乃はな、右に蘭寿とむ。バックにかかっているのれんから蘭寿の楽屋前で撮影したようだが、宝塚歌劇団出身の2人との並びはやはり華やか。



足立と蘭寿は都内で上演中の舞台「汗が目に入っただけ」に出演中。「似てる似てると言われていた蘭乃さん 蘭寿さんからも『あーたしかに言われてみれば！』といただきました 笑」と続けた。確かに並んでみると、髪型こそ違えど雰囲気からしてそっくり。蘭乃はインスタグラムに2ショットも公開した。



蘭乃とは2021年に朗読劇「星と光の旅」で共演している足立だが、お墨付きをもらった格好。「お美しいお二人に挟まれて 私は幸せ者です」と満足げにつづった。ファンからも「本当に似てる！姉妹みたい」など賛同の声。「素敵な三人衆」「お二人が肩に手を乗せてくれてるのも尊い」「3人ともいい笑顔」などのコメントが寄せられていた。



足立は1992年生まれ、長崎県出身。2007年に「ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを獲得し、芸能界入り。NHK連続テレビ小説「あまちゃん」(13年)などに出演。農政家・二宮金次郎の末裔にあたるボーカル＆手話パフォーマーユニット・HANDSIGNのTATSUと結婚した。



（よろず～ニュース編集部）