エキティケは右足アキレス腱を痛めて途中交代

イングランド・プレミアリーグ、リバプールのフランス代表FWウーゴ・エキティケが重傷を負い、ワールドカップ（W杯）出場が絶望的な状況だと英ラジオ局「talkSPORT」が報じた。

リバプールは現地時間4月14日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝セカンドレグでフランス1部パリ・サンジェルマンと対戦。0−2で敗れ、ファーストレグとの合計スコア0-4となって敗退が決まった。そんなクラブに追い打ちをかけるのがエキティケの負傷だ。

23歳のフランス代表FWは前半途中に右足を痛めてピッチに倒れ込んでしまい、そのままプレー続行不可能に。右足を抑えていた同選手は担架で運び出される形でピッチを後にした。

記事によると、エキティケは右足アキレス腱断裂の可能性があるという。「エキティケのW杯の望みは断たれてしまったようだ」と今季残りのシーズンと北中米W杯は絶望の見込みと伝えている。試合後、アルネ・スロット監督は「誰の目にも良くない状態だと分かった。怪我誰にとっても避けたいものですし、特にこの時期においてはなおさらです」と話した。

エキティケは昨夏にドイツ1部フランクフルトから補強の目玉としてリバプールに加入。フランス代表には昨年9月にデビューを飾り、直近の3月の活動でもメンバーに選ばれていた。無念の負傷はリバプールとフランスにとって大打撃となりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）