ポーランド議会である議員がイスラエル国旗の真ん中にユダヤ人の象徴「ダビデの星」の代わりにナチスの象徴「ハーケンクロイツ（鉤十字）」を合成したイメージを掲げ、激しい反発を受けた。議会で直ちに制止されたが、懲戒決議案はもちろん刑事処罰の可能性にまで言及さている。

14日のタイムズ・オブ・イスラエル（TOI）とAFP通信によると、自由独立連盟（KWiN）所属のコンラッド・ベルコビッチ議員はこの日、演説中に「イスラエルは新たな第3帝国」と述べ、イスラエル国旗の真ん中にハーケンクロイツを合成したイメージを議員らに見せた。そして「イスラエルの国旗はこうでなければいけない」と話した。

続いて「イスラエルは今、我々の目の前で類例のない残酷な集団虐殺を犯す過程にある」とし、イスラエルがパレスチナ自治区のガザ地区で「集団虐殺」をしていると主張した。

ベルコビッチ議員の行動に議事堂の中では怒号が飛び交い、チャジャスティ下院議長は直ちに演説を中断させた。チャジャスティ議長はベルコビッチ議員が議事堂内でナチスの象徴を使用したことに対して懲戒決議案を準備している。

ポーランドのイスラエル大使館もベルコビッチ議員の行動を非難した。大使館側は「反ユダヤ主義的恐怖」とし「ポーランド当局はこの恥ずべき行為に対して措置を取るべきだ」と要求した。