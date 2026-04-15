「ブルワーズ７−９ブルージェイズ」（１４日、ミルウォーキー）

ブルージェイズの岡本和真内野手は１点を追う九回の第４打席で同点の左前適時打を放った。チームも土壇場で試合をひっくり返し、延長戦の末に連敗を止めた。

１点を追う九回だ。無死二、三塁と絶好のチャンスで打席に入った岡本。低めのボール球を冷静に見極めつつ、カウント１−１から低めの変化球に食らいつき三遊間を破る同点タイムリーを放った。４月はここまでノーアーチ、０打点。３月３１日・ロッキーズ戦以来の打点だ。

岡本は第３打席で内野安打を放ち、出場４試合ぶりの安打をマーク。マルチ安打は６日のドジャース戦以来、５試合ぶりとなった。

なおも無死一、三塁からヒメネスの二ゴロ間にシュナイダーがヘッドスライディングで生還。一気に試合をひっくり返した。そしてクレメントの左前適時打で岡本は６点目のホームを踏んだ。これで勝利は確実かと思われた。

しかし九回から登板したホフマンがまさかの大乱調。チュラング、ロンクリッジにタイムリーを浴びて同点に追いつかれてしまった。なおも２死満塁の状況でシュナイダー監督は交代を決断。何とかバーランドが無失点に抑え、延長十回表にはゲレーロの左越え適時二塁打、ストローの左翼線２点二塁打で３点を勝ち越した。

これでブルージェイズは連敗ストップで７勝９敗の借金２。チームが故障者続出で苦しい状況となった中、厳しい戦いをモノにした。