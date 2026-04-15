お笑いコンビ、麒麟の川島明（47）が14日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時30分）に出演。TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）でMCを務める中、褒められる声につっこみを入れた。

川島は「朝6時に起きて、夜10時に寝てという生活。今夕方6時半にご飯食べているから」と明かした。

オードリー若林正恭（47）は「昭和のサラリーマンじゃないですか」と反応した。

川島は「だいたい仕事を5時までに終わらせて、小学生の娘・息子と一緒にいるんで、それで絶対いただきます」と語った。

若林は「僕らが子どものときって、普通に親父が6時半とか7時に帰ってきて、ナイターとか見てたじゃないですか」と語った。

川島も共感し、「見てた。『帯やってるのすごい』って勝手に言われるけど、世間の人みんな帯やから。あなた方がおかしいだけで、『毎朝同じ起きて大変ですね』とか、『朝頑張って夕方も頑張るんですか』って。いや、世間の人はみんな帯やってるから。“明日は昼からや”とかないからね。世間の人は」と自身への称賛の声に異議を唱え、スタジオを笑わせた。