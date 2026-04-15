X（旧Twitter）で話題になっているのは、意図せずビキニ姿になってしまったわんこの姿。その姿は記事執筆時点で137万9000回を超えて表示されており、「なぜか似合ってて草」「不満そうで可愛い」「都会のど真ん中でｗ」などのコメントの他、9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：友人に犬の写真を見せたら『マイクロビキニ着てる？』と言われ…思わず納得する『まさかの光景』】

スカイツリーをバックに記念撮影

Xアカウント「@ichikun_0401」の投稿主さんは、柴犬×コーギーのミックス『イチ』ちゃん、コーギーの『プク』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。ある日、投稿主さんは、2匹と一緒にスカイツリーを見に行ったそうです。広々とした公園で、スカイツリーを後ろに記念撮影。思い出の詰まった写真を、後日友人に見せたといいます。

ところが、写真を見た友人が、「マイクロビキニ着てる？」と一言。プクちゃんのハーネスが、まるでマイクロビキニのように見えてしまっていたのです…！

ふわふわの胸元を抑えるようにきゅっとまとまった2つの赤い三角は、まさにビキニ。もはやハーネスに見えなくなるほど、マイクロビキニそのままだったといいます。

マイクロビキニにしか見えない！？

友人の一言で改めて写真を見た投稿主さんも、思わず笑ってしまったそうです。爽やかな青空も、綺麗な桜も、プクちゃんの笑顔も、すべてが海辺でのワンシーンに思えてくるほど…。中には、イチちゃんのハーネスまで水着に見えてくる…というコメントもありました。

ちなみに、イチちゃんとプクちゃんはとっても仲良しなのだそう。普段からおそろいの服を着ることも多いといいます。心に残る、素敵な1枚となったことでしょうね！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「セクシーすぎてお腹痛いwww」「情熱の赤ビキニで草」「左側の犬も意味深な格好に思えてきた」などさまざまなコメントが寄せられました。

Xアカウント「@ichikun_0401」には、イチちゃんとプクちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「@ichikun_0401」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。