『これってうちの子特有なの？』シベリアンハスキーさんたちがみせる謎すぎる行動について投稿した飼い主さん。意外にも共感の声が殺到することになり…？

その微笑ましい光景は記事執筆時点で300万回を超えて表示されており、5.7万件ものいいねがつくこととなりました。

【写真：『うちの子だけ…？』冷蔵庫や食洗器を開けたら、2頭のハスキーが…共感を呼んだ『謎すぎる行動』】

『うちの子だけなのかな…』ハスキー2頭の謎すぎる行動

Xアカウント『@Luna_husky0603』に投稿されたのは、シベリアンハスキー「ルーナ」ちゃんと「レオ」くんのお姿。

飼い主さんは、ルーナちゃんとレオくんの『とある行動』についてXユーザーに疑問を投げかけてみることにしたのだそう。

意外にも共感の声が寄せられることに…

食事の準備や片づけをするため、食洗機や冷蔵庫を開けると…ルーナちゃんとレオくんは、なぜかその隙間にすかさず入り込み、『屋根』代わりにするかのように寛ぎ始めるのだといいます。

もっと素敵な寝床は他にもたくさんあるはずなのに…。引き出しや戸が開く音が聞こえるとすぐさま駆けつけては、少々狭そうにでも満足げにその場でのんびりし始めるのだそう。

その様子とともに『うちの子特有？』という疑問を投げかけてみると…意外にも、ハスキーと共に暮らす飼い主さんから共感の声が寄せられることとなった模様。

コメント欄にはルーナちゃんやレオくん同様、食洗機や冷蔵庫の引き出しと床の下のスペースに滑り込むようにして駆けつけるハスキーさんのお写真が投稿されています。

この投稿には「うちも同じですｗ」「ハスキーあるあるなのかな！」「帰巣本能のあらわれなんだとか」「うちも、うちの子だけかと思ってました！」「秘密基地感ありますね」「か、かわいい」「猫みたい」「避難訓練かな」など多くのコメントが寄せられています。

個性溢れるハスキー姉弟の日常

2022年6月3日生まれのルーナちゃんと、2024年8月4日生まれのレオくんはとっても仲良しなハスキー姉弟。いつでもどこでも寄り添って一緒に過ごすお姿はあまりにも愛くるしく尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくマイペースに過ごすルーナちゃんとレオくんのお姿は日々多くのユーザーにシベリアンハスキーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Luna_husky0603」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。