「びっくり」「めちゃくちゃ上手かった」なでしこ21歳MFが強豪アメリカ戦で圧巻の先制弾！華麗なフェイントからの一撃にSNS驚嘆「超冷静な切り返し」「左足でゴラッソ」
米国遠征中の日本女子代表は現地４月14日、アメリカとの３連戦の２試合目に臨んだ。
11日の初戦は１−２で落としたなか、この試合では先制に成功する。
27分、土方麻椰のパスを右サイドで受けた21歳のMF浜野まいかが、華麗なフェイントで相手DFをかわして左足を一閃。ニア上をぶち抜き、鮮やかにネットを揺らしてみせた。
この圧巻の先制弾に、SNS上では次のような声が上がった。
「めちゃくちゃ上手かったな」
「ニア上お見事！」
「さすがの切り返し」
「浜野まいかうま過ぎ」
「超冷静な切り返しじゃぁーーーん！！ コントロールショットも完璧！！」
「アジアカップでのゴラッソで自信ついたね」
「決定力あるよね」
「結構びっくりゴール」
「スタメン起用の浜野が左足でゴラッソ決めてなでしこジャパン先制」
世界屈指の強豪を手玉にとった見事な一撃だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】浜野まいかの華麗な左足ゴラッソ
11日の初戦は１−２で落としたなか、この試合では先制に成功する。
27分、土方麻椰のパスを右サイドで受けた21歳のMF浜野まいかが、華麗なフェイントで相手DFをかわして左足を一閃。ニア上をぶち抜き、鮮やかにネットを揺らしてみせた。
この圧巻の先制弾に、SNS上では次のような声が上がった。
「ニア上お見事！」
「さすがの切り返し」
「浜野まいかうま過ぎ」
「超冷静な切り返しじゃぁーーーん！！ コントロールショットも完璧！！」
「アジアカップでのゴラッソで自信ついたね」
「決定力あるよね」
「結構びっくりゴール」
「スタメン起用の浜野が左足でゴラッソ決めてなでしこジャパン先制」
世界屈指の強豪を手玉にとった見事な一撃だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】浜野まいかの華麗な左足ゴラッソ