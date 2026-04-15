「熊本のみなさんに届いたと思います」9回二死から豪快弾…村上宗隆、25打席ぶりの安打が5号2ラン「これをきっかけにまた大爆発期待」ファンも期待膨らむ

村上宗隆が5号2ランを放った(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間4月14日、本拠地でのレイズ戦に「3番・一塁」で先発出場し、9試合ぶりの一発となる5号2ランを右翼席へ放った。

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5点ビハインドの9回二死一塁の場面、ヨエンドリス・ゴメスの直球を右翼ポール際へ運ぶ豪快な一発。メジャーデビューから3試合連続本塁打を放ち、最初の8試合で4本塁打と打撃好調だったが、その後は23打数1安打と低迷。試合前の時点で打率.157となっていた。

SNS上のファンからは「久しぶりの村上宗隆のホームランや！！！！！」「久々のホームラン！ これをきっかけにまた大爆発期待」「村神様らしい豪快な一発！」「熊本のみなさんに届いたと思います」と、続々とコメントが寄せられた。

4月14日夜に発生した熊本地震から10年となった。熊本市出身の村上にとって、25打席ぶりの安打が本塁打となり、故郷のファンにとっても嬉しい一発となった。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]