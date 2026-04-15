「痩せましたか？心配」米倉涼子、最新ショット公開「オーラがエグい」「スタイル抜群でカッコいい」
俳優の米倉涼子さんは4月14日、自身のInstagramを更新。ドイツ・ベルリンの壁を初めて訪れたことを報告しました。
【写真】米倉涼子のスタイル抜群デニムコーデ
コメントでは「よねさんデニム似合いすぎ」「スタイル抜群でカッコいいです」「足長い」「お美しすぎます」「スタイルよすぎますー！！私服もめちゃくちゃにタイプです」「オーラがエグいです」と、絶賛の声が寄せられています。一部からは「少し痩せられたようだけど、お元気そうで嬉しいです」「相変わらずお美しいけど、痩せましたか？心配」との声も上がりました。
(文:多町野 望)
【写真】米倉涼子のスタイル抜群デニムコーデ
「よねさんデニム似合いすぎ」米倉さんは「初めてベルリンの壁に出会った かつて世界を分断していた壁が、今は物語と色彩、そして自由に包まれている。人を分けるために作られたものが、今では人をつなげているなんて、不思議」とつづり、5枚の写真を投稿。ベルリンの壁の前に立ってポーズを取っています。デニムのジャケットとワイドパンツを合わせたコーディネートで、サングラスを掛けた姿です。とてもおしゃれで、スタイルの良さが際立っています。
イケメンショットはほかにも！3日には「デサフィオ6周年」とつづり、水色のシャツを着たモデルショットを披露していた米倉さん。こちらもとても格好いいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)